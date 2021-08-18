Тайские власти открыли курорты для привитых "Спутником" туристов

Власти Таиланда разрешили путешественникам, привитым "Спутником V", въезд в Пхукет и другие туристические зоны – так называемые "песочницы", перечень которых определяется правительством. Об этом сообщили в Управлении по туризму страны, передает Bangkok Post.

Российская вакцина получила одобрение 16 августа на заседании комитета Центра управления экономической ситуацией в королевстве.

До этого в туристические регионы Таиланда могли свободно приезжать только те иностранцы, которые привились одной из вакцин, одобренных Всемирной организацией здравоохранения – препаратом от Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Sinopharm. Россиянам после приезда в Пхукет приходилось отправляться на двухнедельный карантин.

Для вакцинированных иностранцев Пхукет открыт с 1 июля. Изначально туристам требовалось после приезда провести на острове две недели – только после этого они могли путешествовать в другие регионы. 16 августа это ограничение было смягчено: срок карантина перед поездкой в иные провинции уменьшили до семи дней.

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