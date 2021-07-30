Бразилия отменит контракт на поставку российской вакцины против COVID-19

Правительство Бразилии планирует аннулировать подписанный в марте контракт на поставку 10 миллионов доз российской вакцины "Спутник V". Об этом заявил бразильский Минздрав.

Решение связано с задержками в выдаче разрешения на использование российской вакцины со стороны бразильского регулятора – агентства Anvisa.

Министерство считает, что программа вакцинации в стране может пройти без российской вакцины. При этом ситуация может поменяться, если Anvisa всё-таки выдаст лицензию на использование "Спутника V".

Соглашение об импорте 10 миллионов доз "Спутник V" было подписано Российским фондом прямых инвестиций с бразильской фармацевтической компанией União Quimica. Она планировала производить российскую вакцину на территории Бразилии для ее экспорта в соседние страны. Для этого компании требовалось получить разрешение от Anvisa на использование вакцины в чрезвычайных ситуациях. Процесс остановился, потому что União Quimica не предоставила регулятору полную информацию о вакцине, пишет "Голос Америки".

Министр здравоохранения также заявил об отмене контракта стоимостью 316 миллионов долларов на поставку 20 миллионов доз индийской вакцины Covaxin. Контракт признан недействительным, так как Anvisa не одобрила использование вакцины.

С начала пандемии коронавируса в Бразилии было зарегистрировано 20 миллионов случаев заражения и более 550 тысяч смертей.

В стране одобрены четыре препарата для вакцинации против COVID-19 – Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Johnson&Johnson и Sinovac. Первую прививку получили 48 процентов жителей. Полностью вакцинированы около 20 процентов.