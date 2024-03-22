Специальная военная мобилизация

Российская армия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Харьков остался без света. На этом фоне появляются сообщения, что якобы у Минобороны есть план взять город. В Кремле уже называют "СВО" войной, а здание "Вёрстка" пишет, что власти планируют набрать в войска 300 тысяч человек для усиления военной группировки. Ждать ли наступления России на Харьков и новой волны мобилизации в эфире обсуждаем с военными экспертами Сергеем Мигдялем, Юрием Фёдоровым и руководителем отдела эвакуации проекта "Идите лесом!" Дарьей Берг. Ведущий - Артём Радыгин.