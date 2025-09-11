The Bell: правительство обсуждает повышение налогов из-за трат на войну

Правительство России на фоне растущего из-за непомерных военных расходов дефицита бюджета снова обсуждает повышение налогов, пишет в четверг издание The Bell.

Наиболее вероятным вариантом издание называет повышение НДС: налога на потребление, зашитого в цены товаров. Одна из концепций предусматривает рост НДС с 20 до 22% с исключениями для социально важных категорий товаров, говорится в публикации.

Опрошенные The Bell источники рассказали, что окончательное решение пока не принято, но самой идее повышения налогов альтернативы нет. "Налоги точно будут поднимать", - отметил собеседник The Bell со связями в Кремле и правительстве, добавив, что сейчас идут последние дискуссии, и "бюджет уже надо утверждать".

Проект бюджета на будущий год обычно вносится в Госдуму в конце сентября. Параметры бюджета обсуждались на совещании у премьера Михаила Мишустина 10 сентября, добавляет издание.

В конце августа источник Reuters в российском правительстве говорил, что без повышения налогов власти "просто не смогут свести концы с концами, даже при сокращении расходов на оборону", обращает внимание The Bell. Редакция направила запрос в правительство.