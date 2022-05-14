The Insider: российские тележурналисты против войны с Украиной

Не более 10 процентов работников российского телевидения поддерживают войну с Украиной. Об этом на условиях в интервью изданию The Insider рассказал руководитель одного из российских телеканалов. Он допустил, что если журналисты готовы эмигрировать, если какая-ибо из стран предложит "понятные условия и перспективы".

Руководитель телеканала привёл пример ведущей холдинга ВГТРК. По его словам, США отказали ей в визе. "Как только она говорит «ВГТРК», двери перед ней захлопываются", — сказал собеседник The Insider.

Некоторые сотрудники государственных и подконтрольных властям российских телеканалов (а это все, кто еще не заблокирован) не увольняются, но отказываются освещать войну с Украиной. В частности, работать в кадре после начала войны России ведущая новостей канала "Россия 24" Мария Гладких и ведущий "Москвы 24" Станислав Кулик, напоминает The Insider.

В феврале в России после начала войны с Украиной была фактически введена военная цензура. Власти требуют называть войну "специальной военной операцией" и запрещают сообщать о событиях вокруг боевых действий не по официальным российским источникам.

Как подсчитал правозащитный проект "Роскомсвобода", в России заблокировали более 3000 сайтов с начала войны в Украине. Большинство из них – по требованию Генпрокуратуры. В числе заблокированных сайтов – сайты Радио Свобода и проектов радиостанции.

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