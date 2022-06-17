The New York Times публикует данные о новом захоронении в Лисичанске

Газета The New York Times опубликовала фотографию, на которой, как утверждается, запечатлена братская могила в городе Лисичанск Луганской области.

Журналисты утверждают, что могила находится на окраине города и представляет собой открытую траншею. В ней, как говорят украинские военные, находятся тела около 300 мирных жителей, погибших в Лисичанске, Северодонецке и Рубежном примерно с апреля.

У погибших нет родственников, которые могли бы забрать тела и похоронить. Военные говорят, что не могут закопать траншею, так как вся техника находится на сооружении окопов.

Лисичанск находится под контролем вооружённых сил Украины. В соседнем Северодонецке сейчас идут бои, а Рубежное перешло под контроль российских войск.

Ранее ролик о массовом захоронении в Лисичанске публиковал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Украинские СМИ в конце мая писали, что в могиле в районе бывшей шахты "Московская" находится около 150 тел. Из публикации The New York Times неясно, идёт ли речь о захоронении в районе шахты или о каком-либо новом.

По данным ООН, с начала вооружённого вторжения России погибли почти четыре с половиной тысячи мирных граждан Украины. Почти 300 из них дети.