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The Times: корабли Дании и Швеции были у "Северных потоков" до взрывов

Неопознанный предмет рядом с газопроводом "Северный поток – 2", 24 марта 2023 года

Военный корабль Дании, шведский патрульный корвет и шведский самолёт-разведчик были замечены в районе газопроводов "Северный поток" в Балтийском море. Об этом пишет издание The Times со ссылкой на датские исследования.

По данным, с которыми ознакомились журналисты, за четыре дня до взрывов в конце сентября прошлого года датский патрульный корабль, который отслеживает активность российских судов, неожиданно отклонился от курса. Впервые за несколько лет корабль обошёл остров Борнхольм, а затем остановился на полчаса, выключил транспондеры и исчез с радаров.

Недалеко от места остановки датского корабля через несколько минут начал кружить разведывательный самолёт Швеции, затем в район прибыл шведский корвет.

Расследования взрывов на газопроводах ведут Германия, Швеция и Дания.

24 марта Датское энергетическое агентство сообщило, что обнаружило рядом с "Северным потоком – 2" на дне моря некий цилиндрический объект, возможно, дымовой буй, высотой 40 сантиметров и шириной 10 сантиметров. Представители Дании обратились к оператору подорванных трубопроводов Nord Stream 2 AG с просьбой помочь с идентификацией предмета. Операор согласился участвовать в подъёме объекта на поверхность.

Кремль назвал решение Дании привлечь к участию Nord Stream 2 AG позитивной новостью.

  • В конце сентября 2022 года, вблизи датского острова Борнхольм, в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток первого "Северного потока" и одной ветки "Северного потока-2".
  • В марте сразу несколько западных СМИ опубликовали сведения о возможном развитии событий, которые привели к повреждению российских трубопроводов. Было высказано предположение, что диверсию могла осуществить некая проукраинская группировка, но украинское правительство не имело к произошедшему и к её действиям никакого отношения.
  • Президент Украины Владимир Зеленский назвал подобные публикации в прессе очень опасными и вновь заявил о непричастности Киева к подрыву веток "Северного потока". Президент России Владимир Путин назвал публикации в СМИ "чушью".
  • Власти США, Великобритании и Евросоюза заявили о целенаправленной диверсии. Москва считает, что в случившемся заинтересованы США и их союзники. Вашингтон обвинения отвергает.
  • В России возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма.

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