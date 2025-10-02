The War Zone: ВС РФ возможно удалось усовершенствовать дальнобойные БПЛА

Властям России, возможно, удалось усовершенствовать дальнобойные дроны, которые могут наносить удары по целям в движении, пишет The War Zone.

В среду российский провоенный телеграм-канал "Изнанка" опубликовал видео удара российских беспилотников по движущемуся железнодорожному составу в районе города Бобровица Черниговской области. На кадрах видно, как дроны сначала поразили локомотив, а затем вагоны. "Дроны поражают цель на ходу и уворачиваются от прикрывающей эшелон авиации ВСУ, не давая ей шанса на сбитие", – приводит содержание поста Настоящее время.

Украинский проект "Мілітарний" отметил, что российские военные использовали для атаки новую модель беспилотника Shahed, оснащенного камерой ночного видения.

The War Zone также пишет, что это могла быть новая модификация Shahed. Но в таком случае это говорит об усовершенствовании технологии, поскольку обычно их используют для поражения статичных целей.

Ранее Financial Times написала, что России удалось модернизировать ракеты "Искандер-М" и "Кинжал": теперь они сначала летят по стандартной траектории, а затем резко уходят в крутое пикирование на конечном участке или выполняют маневры, которые "сбивают с толку и обходят" противоракеты Patriot. В результате процент перехвата баллистических ракет Украиной снизился с 37% в августе до 6% в сентябре.