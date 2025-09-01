 "Фламинго", "Нептун" и другие. Как Украина создает ракетную индустрию

В начале 1990-х годов независимая Украина осталась без собственного ракетного производства полного цикла – хотя на ее территории сохранились и предприятия, участвовавшие в создании советских крылатых и баллистических ракет, и сильные конструкторские бюро, например, киевское КБ "Луч" и днепропетровское КБ "Южное". Украинские власти взялись за разработку собственного ракетного комплекса уже в 1994 году, но из-за постоянного недофинансирования до аннексии Крыма и начала боевых действий в Донбассе он не успел дойти даже до стадии испытаний. Осознание серьезной угрозы со стороны России активизировало ракетные проекты, и к началу полномасштабного российского вторжения Украина подошла с собственными ракетами в арсенале, пусть и построенными в скромных количествах: противокорабельными "Нептунами", системой РСЗО "Ольха" и готовым на 80 процентов баллистическим комплексом "Сапсан".

Война, с одной стороны, потребовала ускоренной модернизации имеющегося оружия и вывода его в серийное производство, а с другой – чрезвычайно усложнила работу над ракетами, в частности, из-за постоянных бомбардировок предприятий и конструкторских бюро. Только в 2025 году Украине удалось, если верить официальным сообщениям, впервые использовать в бою баллистическую ракету "Сапсан" и модернизированную версию "Нептуна", переделанного для атак по наземным целям и получившего увеличенную дальность.

Тем временем украинская частная компания Fire Point, заработавшая репутацию как производитель эффективного дальнобойного дрона-камикадзе FP-1, неожиданно представила собственную крылатую ракету "Фламинго", созданную, как утверждается, с нуля всего за несколько месяцев и уже готовую к массовому производству. Несмотря на то, что некоторые заявления создателей вызывают у экспертов скепсис, частная разработка может обогнать по эффективности и производству тяжеловесные государственные проекты. По пока не подтвержденным данным, 30 августа состоялось первое боевое применение "Фламинго" по российской цели в аннексированном Крыму.

"Баллистические ракеты вообще очень сложно разрабатывать, – говорит в комментарии РС Фабиан Хинц, исследователь в области ракетного и беспилотного вооружения из Института стратегических исследований. – Если речь идет о ракетах сравнительно небольшой дальности, а как раз такие и нужны Украине, в них как правило используется твердое топливо, которое дорого и небезопасно производить и использовать. Кроме того, баллистика требует очень хорошей системы навигации и прицеливания, так как на финальном отрезке траектории она имеет очень высокую скорость. А вот крылатые ракеты могут быть относительно технологически простыми. Мы видим на примерах в разных странах мира, что граница между крылатой ракетой и дальнобойным дроном-камикадзе постепенно стирается: в сущности и то и то – небольшой самолет, задача которого – пролететь несколько сотен километров и врезаться в цель. Разработчики дронов начинают ставить на свои аппараты реактивные двигатели – и в сущности получают крылатые ракеты".

Радио Свобода рассказывает о том, что известно о ракете "Фламинго" к началу сентября 2025 года, и какое еще ракетное вооружение есть в арсенале Украины на настоящий момент.

"Фламинго": конструктор, собранный вокруг двигателя

В августе украинские и западные СМИ впервые продемонстрировали фотографии и видео испытаний новой украинской крылатой ракеты "Фламинго" компании Fire Point.

Прототип этой – или очень похожей – ракеты специалисты уже могли видеть в феврале в Объединенных Арабских Эмиратах на выставке IDEX. Его под названием Milanion FP-5 представила как собственную разработку компания Milanion Group (Великобритания-ОАЭ), которая уже неоднократно сотрудничала с Украиной в оборонной сфере.

Melanion FP-5 не просто похожа на украинскую "Фламинго" внешне, но и имеет тот же индекс в названии FP-5 (у "Фламинго" он отсылает к названию производителя, Fire Point), сходный размер и очень близкие технические характеристики. Представители Fire Point отказались комментировать это совпадение изданию The Economist, сославшись на вопросы безопасности, сказав только, что "наша февральская идея оказалась удачной".

Разработчики утверждают, что идея создания "Фламинго" возникла из наброска на салфетке, сделанного в конце 2024 года, а вдохновением для новой ракеты стали V-1 (первая в истории крылатая ракета, или самолет-снаряд, разработанная в нацистской Германии в 1940-е) и советский "Стриж" (первый беспилотник СССР, созданный в 1970-е). Оба эти прототипа отличаются необычным расположением двигателя – над фюзеляжем, точно так же, как у "Фламинго". Название же, как рассказали The Economist в Fire Point, – реверанс в отношении женщин, работающих на высоких должностях в военной отрасли (технический директор компании – Ирина Терех, в прошлом архитектор и производитель противотанковых конструкций), носовой обтекатель одного из прототипов ракеты был выкрашен в розовый цвет.

Официальных данных о размере "Фламинго" нет, но на основе фотографий и изображений различные эксперты дают оценку длины ракеты от 6-7 метров до 12-14 метров, а размаха крыльев – около 6 метров. Команда CIT, на основе собственного анализа, склоняется к тому, что реальная длина ракеты может находиться в пределах 10 – 12 метров. Таким образом, "Фламинго" очень большая для современной крылатой ракеты: она вдвое длиннее Storm Shadow/Scalp и в полтора раза – Х-101. Из применяемых Россией крылатых ракет сравнимый размер имеет только Х-22, которая изначально разрабатывалась как противокорабельный носитель ядерного оружия и при этом обладает гораздо большей скоростью - 4 тысячи км/ч.

Основные технические характеристики ракеты Ирина Терех назвала в интервью агентству AP: дальность полета "Фламинго" может составлять три тысячи километров с круговым вероятным отклонением от цели до 14 метров, вес боевой части – 1150 килограммов. В качестве системы навигации, вероятнее всего, используется стандартный набор, состоящий из GPS-навигатора и инерциальной системы. Скорость "Фламинго" официально не называлась, но она может быть аналогична характеристике концепта Milanion Group: крейсерская 850 – 900 километров в час, максимальная – 950.

"Эти характеристики пока не верифицированы, но они не кажутся мне сумасшедшими", – сказал РС Фабиан Хинц.

Ирина Терех заявила AP, что в настоящее время Fire Point производит по одной ракете в день, и уже к октябрю рассчитывает нарастить скорость производства до семи в день. В таком случае масштаб производства дальнобойных ракет у Украины может быть сопоставим с российскими предприятиями, которые, по оценке украинской разведки, ежегодно производят 2400 – 3000 ракет различных модификаций.

Нетипично высокая для ракетной индустрии скорость производства на одном предприятии скорее всего объясняется тем, что главный и самый сложный элемент "Фламинго" не производится, а используется в готовом виде. Фабиан Хинц был одним из первых аналитиков, которые заметили, что двигатель "Фламинго", показанный на фотографиях и видео, очень похож на украинский (изначально советский) авиационный двигатель АИ-25 или одну из его модификаций, которые выпускались на "Запорожском моторостроительном заводе" (сейчас – "Мотор Сич") и по лицензии в Чехословакии. "У меня нет сомнений, что это именно тот двигатель. И ракета во многом сделана из готовых частей, ее боеголовка скорее всего сделана из стандартной авиабомбы", – считает Хинц. По одной из версий, это может быть американская авиабомба Mk 84 либо Blu-109/B, в CIT также не исключают, что боеголовка была создана для "Фламинго" специально.

Сопоставив предполагаемые технические характеристики "Фламинго" с параметрами двигателя типа АИ-25, специалисты CIT пришли к выводу, что они достаточно точно соответствуют друг другу: взлетная тяга АИ-25 и его расход как раз обеспечивают "Фламинго" примерно 3,5 часа полета, которых достаточно, чтобы преодолеть около 3000 километров. Объем необходимого для этого топлива также соответствует размерам и весу "Фламинго".

Производство двигателей семейства АИ-25 было начато в 1967 году и, возможно, продолжается до сих пор. По состоянию на 2018 год, всего с начала производства было изготовлено около 6,5 тысяч двигателей АИ-25 в различных модификациях, включая 2650 единиц модернизированных двигателей АИ-25ТЛШ. В CIT отмечают, что двигатели АИ-25 производились для множества самолетов в разных странах мира и подавляющее большинство от общего числа, вероятно, уже изношено и списано, а число имеющихся в запасах у Украины двигателей скорее всего не очень велико.

"У меня нет данных о том, сколько двигателей этой модели доступны для Украины сейчас, но тренировочный самолет L-39 использовался очень широко, экспортировался во многие страны, которые сейчас с радостью заменили бы его на что-то более современное, – говорит Фабиан Хинц. - Использование для ракеты готового двигателя такого типа – это и преимущество и недостаток. С одной стороны, его можно сравнительно просто и дешево приобрести в значительных количествах. С другой стороны, когда все готовые двигатели закончатся, возникнет вопрос производства, а мы точно не знаем, способен ли "Мотор Сич" производить этот двигатель в настоящий момент". Хинц отмечает, что для "Фламинго" подойдут двигатели, находящиеся в не самом идеальном техническом состоянии. "Это ракета, а не самолет, двигателю фактически нужно просто выдержать один трехчасовой полет", – говорит Хинц.

"Бутылочное горлышко при масштабировании производства "Фламинго" – почти точно ее турбореактивный двигатель. Все остальные компоненты произвести и масштабировать достаточно легко. Так что груз ответственности ляжет в основном на "Мотор Сич", которым придется увеличить производство, или на Fire Point, которым придется искать дополнительных поставщиков двигателей", – написал в своем блоге Фабиан Хоффман, исследователь вопросов ядерной и ракетной безопасности в Университете Осло. "Мы имеем дело со случаем, когда скорее ракета строится вокруг готового двигателя, чем когда двигатель создается специально для ракеты" , – считает Хоффман.

По мнению Хоффмана, эффективный турбореактивный двигатель в сочетании с большим объемом ракеты, в который поместится много топлива, определяет ее высокую дальность полета – 3000 километров. Наряду с российской Х-101 украинский "Фламинго" – один из мировых лидеров среди крылатых ракет по этому параметру.

Фабиан Хинц отмечает, что большая дальность полета не только обеспечивает способность ракеты атаковать цели, находящиеся в глубине российской территории, но и повышает ее возможности по обходу систем ПВО. Большой размер "Фламинго" и особенность траектории ее полета – слабые места разработки Fire Point, и по мнению многих экспертов, она будет хорошо заметна на российских радарах.

"У такой ракеты очень большая эффективная поверхность рассеивания, следовательно, она хорошо видна на радаре, она светится, как новогодняя елка. Кроме того, она хороша слышна из-за мощного реактивного двигателя, и при этом у нее не очень высокая скорость", – говорят эксперты CIT. – Из более-менее массово производимых относительно крупных крылатых ракет сегодня в мире есть российские ракеты "Оникс" (700 мм против 800 – 1000 мм (оценка CIT на основе фотограмметрии) у "Фламинго"), но они сверхзвуковые (2400 – 3100 км/ч: в зависимости от высоты полета против 800 – 950 у "Фламинго"), к тому же они короче почти в два раза, поэтому ее гораздо сложнее перехватывать, и поэтому она условную тысячу километров пролетит гораздо быстрее. Да, у России есть и Х-22, уже схожие по своей длине и размеру боевой части с "Фламинго", но при этом они обладают гораздо большей скоростью (4000 км/ч), а летают на куда меньшие расстояния (600 км)".

"Да, "Фламинго" большая и не сверхзвуковая, поэтому ее сравнительно легко перехватить – если знаешь, где она находится и если у тебя в этом месте есть свободная система ПВО. Но если мы посмотрим на атаки дальнобойными дронами, которые проводит Украина – они достаточно эффективны, хотя такие дроны намного медленнее, чем "Фламинго". Многое зависит от планирования миссии. Украина, видимо, неплохо знает, где в текущий момент развернуты российские системы ПВО, радары, и планирует полетные задания так, чтобы облетать их. Этот опыт пригодится и с "Фламинго", при ее дальности полета она может летать, грубо говоря, зигзагами, отыскивая бреши в обороне, – это одно из преимуществ крылатых ракет над баллистическими", – считает Фабиан Хинц.

В CIT предполагают, что главным средством сдерживания "Фламинго" со стороны России будут не наземные системы ПВО, а авиация. Даже если "Фламинго" будет лететь низко, работая на уровне физических минимальных ограничений российских радиолокационных систем, Россия сможет организовать воздушное патрулирование для их обнаружения и перехвата. У России на вооружении всё ещё есть разведывательные самолёты А-50, которые могут патрулировать территорию из зон, где им не угрожают украинские средства ПВО, а также истребители четвёртого поколения, которых у ВКС РФ довольно много: например, Су-30СМ, Су-35С и МиГ-31.

С другой стороны, отмечают исследователи, в ВС РФ неоднократно наблюдались проблемы с организацией и налаживанием подобных процессов, а времени на реагирование будет не так уж и много: расстояние в тысячу километров ракета преодолеет менее чем за полтора часа. К тому же она будет обнаружена не моментально, поэтому реального времени на перехват при такой удалённости цели будет не больше часа.

"Если ракеты будут лететь в достаточно большом количестве одновременно, то нужно будет поднять большое количество истребителей с большим количеством ракет “воздух – воздух”, и навести их в нужную точку. Они не мгновенно подлетят к украинским ракетам, поэтому, если в первое время получится так, что Россия не сможет это организовать, то первые удары, если они будут более-менее массированные, могут быть вполне успешными, а доля перехваченных ракет может быть низкой. Однако со временем доля перехваченных ракет будет постоянно повышаться, и за сколько-то месяцев может дойти до условных 99%", – говорят в CIT.

Ракета "Фламинго", потенциально способная изменить баланс сил и существенно повысить шансы Украины на отражение российской агрессии, появилась в медийном пространстве неожиданно – и рассказали о ней не украинские власти, а представители частной компании-производителя. Через три дня после того, как первая фотография "Фламинго" была опубликована фоторепортером Ефремом Лукацким, сотрудничающим с Associated Press, президент Украины Владимир Зеленский назвал "Фламинго" "самым успешным" из всего украинского оружия, которое создано на данный момент, и пообещал наладить массовое производство этих ракет. Зеленский также заявил, что испытания ракеты уже проведены.

Один из украинских популярных анонимных телеграм-каналов предположил, что такая последовательность событий могла быть связана с собственной инициативой компании Fire Point, которая использовала прессу как рычаг для получения полноценного государственного заказа.

"Если смотреть на ситуацию снаружи, есть много вопросов, например: почему о ракете рассказали именно сейчас? Конечно, это могло быть сделано на фоне переговоров (США с Россией по ситуации в Украине – РС), в качестве элемента давления. Но и другая версия, что компания хочет продать свою продукцию правительству, которое относится к проекту слишком осторожно, с помощью медиа – тоже звучит вполне правдоподобно", – считает Фабиан Хинц.

"Попасть в пул компаний, которые могут что-то поставить украинской армии, стало достаточно сложно, особенно в последнее время", – сказали РС аналитики CIT.

29 августа издание Kyiv Independent со ссылкой на пять источников из бывших и действующих официальных лиц из украинского правительства и представителей индустрии заявило, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) ведет расследование в отношении компании Fire Point в связи с возможно завышенной стоимостью контрактов и преувеличением объемом поставок – о каком именно продукте идет речь, в издании не уточнили. В компании подтвердили, что расследование ведется, но отвергли все обвинения. "Нет смысла искать секреты там, где их нет", – сказала изданию технический директор Fire Point Ирина Терех.

НАБУ через официальную страницу в Фейсбуке заявило, что "НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины – РС) не расследуют упоминаемое в СМИ "Фламинго". Ведется ли расследование в отношении поставок других продуктов Fire Point в НАБУ не сообщили.

"Создать новую крылатую ракету – довольно сложная задача, – говорит Фабиан Хинц. – Да, мы видим в разных странах мира примеры, когда производители БПЛА начинают работать над проектами собственных крылатых ракет, но никому не удавалось сделать такой мощный технологический скачок, как тот, о котором заявляют в Fire Point. Обычно, речь идет о постепенном улучшении характеристик уже имеющихся дронов. Мы пока ничего не знаем о том, насколько хорошо работает "Фламинго". Мы не знаем ничего о результатах ее испытания. Все это – открытые вопросы".

31 августа украинские СМИ продемонстрировали кадры пуска трех ракет – предположительно "Фламинго".

Украинское издание "Милитарный" со ссылкой на источники заявило, что пуск был боевым, и в результате удара, нанесенного утром 30 августа, был поражен объект пограничной службы ФСБ возле Армянска в аннексированном Крыму.

"Длинный Нептун": модернизация ракеты, потопившей "Москву"

24 августа, в День независимости Украины, в соцсетях появились кадры с уже давно обсуждаемой удлиненной крылатой ракетой Р-360 "Нептун".

"Нептун" – крылатая противокорабельную ракета на основе советской ракеты X-35. Киевское конструкторское бюро "Луч" начало разрабатывать её в 2014 году, вскоре после аннексии Крыма Россией. В 2016 году сообщалось, что ведется разработка ракеты в трех вариантах базирования – морском, наземном и воздушном, но в дальнейшем информация об испытаниях ракеты и ее модификациях практически не публиковалась. Ракетный комплекс был принят на вооружение в августе 2020 года, а год спустя впервые продемонстрирован на параде в честь Дня независимости Украины.

"Нептун" принес Украине один из самых громких военных успехов первого года полномасштабного российского вторжения: 14 апреля две ракеты этого типа нанесли удар по флагману российского Черноморского флота, ракетному крейсеру "Москва", который вскоре затонул.

В апреле 2023 года источник в украинском правительстве рассказал изданию The War Zone, что Украина работает над модификацией "Нептунов", способной поражать наземные цели.

Полгода спустя, в конце 2023 года, впервые прозвучали слова "длинный Нептун", которые стали неофициальным названием варианта этой ракеты увеличенной дальности для удара по наземным целям. "Сейчас идет работа по созданию так называемого длинного "Нептуна". Речь идет о новой модификации ракеты для комплекса "Нептун", - сказал замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк в комментарии изданию Армія Inform.

В марте 2025 года Владимир Зеленский заявил, что "длинный Нептун" прошел испытания. "Сегодня были доклады относительно нашей ракетной программы. Есть существенные результаты. "Длинный Нептун" прошел испытание и успешное боевое применение. Новая украинская ракета, точный удар. Дистанция - тысяча километров. Спасибо нашим украинским разработчикам, производителям и военным", – заявил украинский президент. По данным издания "Украинская правда", первый удар "Длинным Нептуном" ВСУ нанесли по НПЗ в Туапсе.

Разработка версии "Нептуна" с увеличенной дальностью полета не мешала ВСУ использовать обычный "Нептун" для атак по наземным российским целям – по подсчетам украинского издания Defence Express, за 2024 год таких ударов было произведено пять.

24 августа изображение "Длинного Нептуна" было показано в Инстаграм-аккаунте государственного украинского портала "Зброя" ("Оружие"). Никаких данных о характеристиках "Длинного Нептуна", кроме слов Владимира Зеленского о поражении цели на расстоянии 1000 километров, нет. Судя по опубликованному изображению, новый "Нептун" стал длиннее на полтора метра (примерно 6 метров против 4,5) и толще на 12 см (диаметр центральной части вырос с 38 до 50). Неизвестно, была ли увеличена боевая часть: у классического "Нептуна" она составляет 150 кг. Предположительно, новая ракета получила улучшенную систему спутниковой навигации и инфракрасную систему для наведения на цель на финальном отрезке траектории.

"Украинцы давно заявили о планах увеличения дальности своей противокорабельной ракеты и в этом году рассказали, что достигли дальности в 1000 километров. Это звучит вполне правдоподобно: если судить по картинке, в сущности они просто увеличили среднюю часть "Нептуна" и удлинили оперение, так что он может нести больше топлива и имеет большую подъемную силу. Возможно, "Длинный Нептун" несколько медленнее классического, зато имеет большую дальность", – считает Фабиан Хинц.

"Длинный Нептун" был показан практически одновременно с "Фламинго" . Насколько целесообразно для Украины вкладывать ресурсы сразу же в две крылатые ракеты? "Если производитель [Fire Point] сможет производить "Фламинго" в значительных количествах, и если вся эта история вообще не маркетинговый ход... честно говоря, модернизированный крылатый "Нептун" значительно теряет в своей важности", – сказал Фабиан Хоффман в комментарии Kyiv Independent.

Фабиан Хинц считает, что ВСУ пригодятся обе ракеты, которые смогут удачно дополнить друг друга. "Нептун" – изначально традиционная противокорабельная ракета. "Фламинго" – необычный концепт, намного более простой технологически, но более тяжелый и с большей дальностью. У них есть общие характеристики, но это две очень разные ракеты. Вопрос в том, как можно их эффективно использовать совместно. У США есть очень сложные крылатые ракеты, но это не мешает им вкладываться в создание дешевых ракет и реактивных ударных БПЛА, которые могут использоваться для перенасыщения ПВО противника", – говорит Хинц.

О количестве доступных "Нептунов" и темпах их производства пока что ничего не известно. Но "Нептун" – в классическом или "длинном" варианте – применяется на фронте. 28 августа появилось видео, на котором украинская установка "Нептун" повреждается ударом российской ракеты "Искандер".

Удар по этой установке в Запорожской области может свидетельствовать о том, что ракеты действительно адаптировали и используют для ударов по наземным целям: ранее "Нептуны" в основном базировались в Одесской области, вблизи Чёрного моря, отмечают в CIT. Это, впрочем, не означает, что Украина уже применяет удлиненный вариант ракет. Крайне маловероятно, что для запуска ракеты с дальностью в 1000 километров ее завезли в зону действия российских разведывательных БПЛА.

"Сапсан/Гром": баллистический проект непростой судьбы

Украина разрабатывает не только крылатые, но и баллистические ракеты: главный проект в этом направлении – ракета "Сапсан" и ее экспортная версия "Гром".

В 1990-е годы Украина осталась без собственных ракетных разработок – в ее арсенале были только устаревшие советские ракеты "Скад" и "Точка-У". Попытки создать альтернативную систему велись еще с 1994 года, и к началу 2010-х днепровское КБ "Южное" активно работало над баллистическим ракетным комплексом "Сапсан". Сроки окончания работ постоянно сдвигались, а в 2013 году финансирование программы и вовсе было прекращено – из-за нерационального расходования бюджетных средств. Проект удалось спасти с помощью иностранного финансирования: в 2013 году Саудовская Аравия подписала с Украиной контракт на разработку "Грома", варианта "Сапсана" с дальностью до 280 километров (из-за ограничений в международном праве) и боевой частью весом 480 килограммов. Год спустя КБ "Южное", на фоне аннексии Крыма и российского вторжения в Донбасс, предложило вернуться и к разработке "Сапсана" с дальностью в 500 километров.

В 2018 году прошли испытания макета пусковой установки, тогда же он был представлен на параде в честь Дня независимости в Киеве. В 2019 году генеральный директор КБ "Южное" Александр Дегтярёв заявил, что опытный образец ОТРК "Гром" готов к проведению испытаний, которые начнутся "в ближайшее время". В том же году поступили сообщения о том, что первая партия двигателей, запасных частей и различных обычных боеголовок была доставлена в Саудовскую Аравию для первой фазы программы испытаний.

В 2020 году ситуация резко изменилась: выяснилось, что для завершения разработки и испытаний комплекса необходимы дополнительные 300 млн долларов. В 2021 году прекратилось финансирование проекта со стороны иностранного заказчика. Планировалось, что финансирование возобновится со стороны Минобороны – после выполнения ряда условий. В 2022 году, до начала российского полномасштабного вторжения, Украина выделила несколько сотен миллионов гривен на ракетную отрасль, в частности на развитие ОТРК: "Гром" с дальностью 280 км и "Сапсан" с дальностью в 500 км.

Проект, по словам производителя, на тот момент был закончен на 80%. Но полностью ни ракета, ни пусковая установка к ней готовы не были.

Работы в Украине над собственной баллистикой были продолжены, а возможно и ускорены, уже во время войны. В июле 2024 года Зеленский заявил, что Украина приближается к применению собственных баллистических ракет, в августе он сообщил о первых успешных испытаниях. В мае 2025 года "Сапсан" якобы смог поразить российский командный пункт на расстоянии в 300 километров и был готов к запуску в серийное производство.

В августе российская ФСБ выпустила фильм, в котором подробно рассказывалось об операции по срыву производства "Сапсанов". Если верить фильму, российские спецслужбы установили четыре предприятия, участвующие в строительстве "Сапсанов" – два в Днепропетровской области и два в Сумской. Это, в том числе, Павлоградский химический и механический заводы и Южный машиностроительный завод, которые участвовали в производстве советских твердотопливных баллистических ракет. В ФСБ заявили, что основываясь на их данных, Минобороны РФ нанесло по предприятиям множественные удары. Упомянутые в ролике заводы действительно неоднократно атаковались российскими ракетами и дронами. Насколько эти удары были эффективны, и смогли ли они, как утверждают в ФСБ, остановить программу производства "Сапсанов" – неизвестно.

"Украина заявляла о продолжении работ над собственными баллистическими ракетами, и по-видимому, добилась определенных успехов. Россия утверждала, что программу финансировала Германия, Германия говорила о разработке собственной баллистической системы – один и тот же это проект или нет, неизвестно. Проблема с твердотопливными ракетами заключается в том, что для их производства нужна специализированная инфраструктура, и если известно, где она расположена, по ней сравнительно легко нанести удар. А из-за особенностей производства обнаружить ее по спутниковым снимкам не так уж сложно – это не тот тип промышленности, который можно разбросать по небольшим замаскированным ангарам. Украина наносит удары по российскому производству твердого ракетного топлива, Израиль нанес удары по аналогичной иранской инфраструктуре", – сказал РС Фабиан Хинц.

"Ольха": слишком сложная система РСЗО

Еще одной украинской ракетной разработкой является реактивная система залпового огня (РСЗО) "Ольха" – аналог российской системы "Торнадо-С"; обе РСЗО являются модернизацией советских "Смерчей" с коррекцией траектории в полете.

О начале разработки этого комплекса впервые стало известно в 2016 году. Два года спустя комплекс был принят на вооружение ВСУ, а в конце 2018 года началось массовое производство ракет для этой системы. В ноябре 2019 года украинская армия получила первую сотню ракет для "Ольхи", а в марте 2020 года – ещё 28 единиц.

Изготовители "Ольхи" несколько раз сталкивались с недостаточным финансированием, и к началу полномасштабного российского вторжения Украина обладала сравнительно небольшим запасом современных ракет – судя по открытым данным, всего около сотни единиц "Ольхи". Вероятнее всего, Украина истощила запасы ракет к этим РСЗО уже в первые месяцы большого вторжения и вновь занялась их производством в начале 2023 года.

Сегодня Украина вообще не сообщает о применении "Ольхи", а российские "военкоры" лишь изредка отчитываются о применении или уничтожении (1, 2) этих машин на фронте. Вероятнее всего, это вызвано ценой и сложностью производства "Ольхи":

Фабиан Хоффман в разговоре с РС в начале 2024 года отмечал, что низкий темп производства "Ольхи" обусловлен в первую очередь ее сложностью. Ракета обладает поясом из 90 газоимпульсных двигателей, используемых для направления и разгона ракет на ранних стадиях полета (по оценкам украинского Forbes, стоимость одной "Ольхи-М" находится в диапазоне 300–500 тысяч долларов США, в 2–3 раза дороже, чем, например, реактивный снаряд GLMRS).

Фабиан Хинц отметил, что производство "Ольхи" могут сдерживать и российские удары – этот проект, в середине 2010-х выделившийся из проекта "Сапсанов" и переданный киевскому КБ "Луч", использует твердое топливо, производимое на тех же предприятиях, что и топливо для "Сапсанов".

"Паляниця" и "Пекло": реактивные дроны, которые пока малозаметны на фронте

Еще одной украинской разработкой, похожей по характеристикам на крылатые ракеты, можно назвать “дроны-ракеты”: фактически речь идет о дронах-камикадзе с реактивными двигателями. В 2024 году Украина представила сразу две модели таких боеприпасов: "Паляниця" и "Пекло".

О первом было рассказано в День независимости Украины 24 августа – тогда же "Паляниця" якобы была впервые применена. Дальность ракеты-дрона, по неподтвержденной информации, может достигать 700 километров, остальные характеристики остаются неизвестными: авиационный эксперт Валерий Романенко оценил минимальную скорость полёта "Паляницы" в 400-450 км/ч, а вес боевой части в 100 кг, по габаритам она похожа на применяемые Россией дроны "Шахед"/"Герань". 4 декабря 2024 года на тот момент министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что "Паляниця" поступила в серийное производство.

Первая партия ракет-дронов "Пекло" была торжественно передана ВСУ Владимиром Зеленским на День Вооруженных Сил Украины 6 декабря 2024 года. По неподтвержденной информации, они способны пролететь 700 километров, достигая скорости 700 км/ч. На тот момент, если верить маркировке на показанных дронах, могло быть произведено до 60 единиц, отмечает издание "Милитарный". 16 декабря поступили сообщения о том, что "Пекло" уже находится на этапе серийного производства.

""Паляниця" летит, "Пекло" летит, "Рута" летит (дрон-ракета, разработанный швейцарской компанией Destinus. Почему Зеленский включил его в список украинских разработок, неизвестно - РС). Имеют успехи, имеют военные цели и попадания. Могу только поблагодарить наш оборонно-промышленный комплекс, наше производство – эти три вещи летят", – сказал Зеленский во время форума "Украина. Год 2025" 23 февраля 2025 года.

Сообщений о реальных применениях этих ракет по-прежнему очень немного. В конце июня 2025 года неизвестный беспилотник нанес удар по насосной станции и переправе в оккупированной Россией части Луганской области. На основе фотографий обломков дрона, среди которых был найден реактивный двигатель, украинские СМИ сделали вывод, что удар был нанесен "Пеклом", возможно, впервые.

Была ли хоть раз применена в боевых действиях "Паляниця" – неизвестно. О том, что эта ракета-дрон вообще присутствует на фронте, можно судить только по косвенным признакам. 20 августа Минобороны России сообщило о поражении ракетой "Искандер" стартовой площадки украинских дронов и опубликовало видео удара. В ведомстве заявили, что в результате атаки было уничтожено до 100 единиц БПЛА самолетного типа UJ-22 и "Паляниця". Независимого подтверждения этой информации нет. Украина это заявление не комментировала.

Rocket Science: почему поддержание собственной ракетной индустрия – непростая задача

В CIT отмечают, что сложности в производстве как крылатых ("Фламинго" и "Нептун"), так и баллистических ("Гром"/"Сапсан" и "Ольха") ракет в Украине связаны в первую очередь с двигателями.

Для производства крылатых ракет необходимы воздушно-реактивные двигатели, производство которых является трудоёмким процессом, требующим специальных производственных условий и кадров. Так, для производства АИ-25, который, по всей видимости, стоит на ракетах "Фламинго", используются сложные титановые детали. Производство воздушно-реактивных двигателей в Украине может масштабироваться, отмечают аналитики, но не под постоянными бомбардировками: все большие заводы, которые могут заниматься их производством, неоднократно попадали под российские удары. Этого можно избежать, перенеся производство в какую-нибудь дружественную Украине страну: потенциально найти компании, которые готовы за это взяться, не сложно, но стоить в таком случае двигатели будут гораздо дороже.

В баллистических ракетах используются твердотопливные двигатели, требующие других производственных мощностей. Особенно трудно выпускать ракетные двигатели большого диаметра, необходимого для "Сапсана", отмечают аналитики CIT. Не менее важную роль играет в случае с ними и постоянный контроль качества топлива внутри двигателя. При этом производство и последующий контроль качества, как и в случае с крылатыми ракетами, очевидно усложняются постоянными обстрелами.

"Также нужно учитывать как коррупционные риски, так и вероятность того, что заявления о готовности тех или иных ракет могут нести политический характер. В условиях войны сделать несколько демонстрационных образцов можно достаточно быстро, но именно стабильное серийное производство остается главной трудностью", – резюмируют в CIT.