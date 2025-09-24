"Неразрывно связаны". Пекин помогает Кремлю военными технологиями

Новое исследование, ознакомиться с которым получило возможность Радио Свобода, показывает, что ведущие китайские университеты, связанные с оборонным сектором страны, значительно расширили свои научно-исследовательские партнерские отношения с российскими учреждениями. Тем самым Москва получила доступ к некоторым новым технологиям и экспертным знаниям, которые могут помочь противодействовать западным санкциям, введенным после полномасштабного вторжения Кремля в Украину.

Вместе против санкций

Предварительные выводы, сделанные аналитическим центром Australian Strategic Policy Institute (ASPI) и подтвержденные РС, показывают, что все 68 китайских университетов, официально описанных как часть оборонной системы страны или находящихся под надзором военного ведомства, с 2019 года "углубили или значительно углубили" свои научные связи с Россией.

Это растущее сотрудничество может дать Москве расширенный доступ к стратегическим технологиям с военным применением, в которых Китай является мировым лидером, а Пекину – доступ к исследованиям и разработкам в ключевых секторах, таких, как производство авиационных двигателей, в которых Россия по-прежнему лидирует, говорит ведущий автор исследовательского проекта.

"Все эти университеты связаны с оборонной отраслью или экосистемой критически важных технологий и технологий двойного назначения в Китае, – рассказывает Бетани Аллен, руководитель отдела исследований Китая в ASPI. – Это может косвенно помочь России в войне в Украине, предоставив доступ к инновациям и ноу-хау, которые помогут компенсировать введенные против Москвы западные санкции и экспортный контроль".

Углубление сотрудничества между Пекином и Москвой в сфере высшего образования является еще одной стратегической областью, в которой их связи расширились. Они стали еще более глубокими с февраля 2022 года, когда перед полномасштабным вторжением Москвы в Украину лидеры РФ и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин объявили о "безграничном" партнерстве двух стран.

Это может косвенно помочь России в войне в Украине, предоставив доступ к инновациям и ноу-хау

Хотя сотрудничество между китайскими и российскими учреждениями существовало и до этого и не ограничивается секторами, имеющими отношение к обороне, научные контакты в этой области стали более интенсивными на фоне войны в Украине. Предварительные данные ASPI указывают на рост партнерства между ведущими научными организациями обеих стран, сосредоточенного в области авиации и технологии беспилотных летательных аппаратов.

Это происходит в то время, когда западные правительства стремятся ограничить академическое сотрудничество с обеими странами и лишить их доступа к стратегическим исследованиям.

"После вторжения в Украину Россия оказалась в некоторой степени отрезанной от западных научных исследований, а китайские исследовательские институты также сталкиваются с новыми ограничениями, в частности, со стороны США, – отмечает Аллен. – В условиях такого давления они решили, что имеет смысл наладить взаимодействие".

"Семь сыновей национальной обороны"

Исследование является частью текущего проекта, запущенного в сентябре ASPI, который отслеживает связи между гражданскими университетами Китая и военными и силовыми ведомствами страны. Аналитический центр поделился с Радио Свобода своими предварительными выводами о связях между китайскими и российскими учреждениями из еще не завершенного отчета.

Китай уделяет приоритетное внимание налаживанию связей между гражданскими университетами и силовыми ведомствами страны. Исторически КНР готовила специалистов в сфере ВПК в семи ведущих университетах, известных как "Семь сыновей национальной обороны". Но в последние годы эта система расширилась: еще 61 университет теперь официально входит в оборонную сеть или находится под надзором Государственного управления науки, технологии и промышленности в интересах национальной обороны, как называется китайское агентство по оборонной промышленности.

Именно университеты из этого пула сотрудничают с российскими научно-исследовательскими институтами. Одним из примечательных партнерств, выявленных ASPI, является сотрудничество между Московским авиационным институтом (МАИ) и университетом Бэйхан, которые в 2017 году создали совместную магистерскую программу. Институт авиационных двигателей университета Бэйхан заявляет, что цель программы – помочь сектору авиационных двигателей в Китае перейти в "критическую стадию трансформации" от "испытаний и имитации научных исследований" к "независимым разработкам".

Это сотрудничество приносит очевидные выгоды обеим сторонам и имеет двойное применение: от боевых действий в Украине до монополии на будущие критически важные технологии. Бэйхан входит в число "семи сыновей" и считается лучшим университетом Китая в области аэрокосмических исследований. Там уделяют особое внимание производству дронов, технологии роевых дронов и исследованиям в области передовых авиационных двигателей. В настоящее время США считаются мировым лидером в области исследований авиационных двигателей, но Китай явно стремится занять первое место. В КНР основан ряд новых институтов, занимающихся их развитием.

МАИ – один из ведущих аэрокосмических институтов России. Он занимает передовые позиции в области исследований авиационных двигателей. Несмотря на сокращение продаж российского оружия Пекину в последние годы в связи с растущей военной самодостаточностью Китая, авиационные двигатели остаются стабильным импортным товаром даже во время войны в Украине.

"Китай испытывает трудности с производством самых современных авиационных двигателей, и это область, в которой Россия может помочь", – говорит Бетани Аллен.

От Сиани до Харбина

Сианьский технологический университет – еще один университет из "семерки", который наладил новые партнерские отношения с Россией.

Университет специализируется на исследованиях в области передовых систем вооружения в сотрудничестве с несколькими китайскими оружейными компаниями. В 2023 году он создал совместную программу обучения с Санкт-Петербургским политехническим университетом имени Петра Великого. Этот вуз, в свою очередь, располагает передовыми лабораториями по гидроаэродинамике и имеет тесные связи с российским военно-промышленным комплексом.

Китай испытывает трудности с производством современных авиадвигателей, и тут Россия может помочь

Этот российский университет активно участвует в разработках, помогающих военным действиям Кремля, а его руководство публично поддержало вторжение в Украину. Его Центр специальных технологий в настоящее время находится под санкциями США и ЕС. Там разработан БПЛА "Орлан-10", один из основных дронов, используемых в российских ударах по критически важной инфраструктуре Украины.

Еще одним ключевым центром китайско-российских исследований является Харбинский технологический институт (HIT), один из важнейших военных исследовательских университетов Китая, который в 2020 году был подвергнут санкциям правительства США за предполагаемую роль в закупке товаров для военных. Хотя институт уже более века является местом обмена опытом и совместных исследований Китая и России, в последние годы он расширил свои связи с российскими университетами.

В 2011 году HIT и Московский государственный технический университет имени Баумана создали Ассоциацию китайско-российских технических университетов, которая с тех пор расширилась до совместного института, где обучаются 59 студентов, проходящих учебные курсы как в России, так и в Китае.

HIT также обучает более 1500 китайских и российских студентов в новом научно-образовательном центре, созданном совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом. Китайский университет в 2024 году подписал соглашение о стратегическом сотрудничестве и со Сколковским институтом науки и технологий и Российской инженерной академией. Эти тесные связи побудили Путина посетить HIT в 2024 году в рамках государственного визита в Китай, где он заявил, что это учреждение "неразрывно связано с Россией".