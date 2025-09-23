Ссылки для упрощенного доступа

Трамп на Генассамблее ООН заявил о "золотом веке Америки"

Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, 23 сентября 2025 года
Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, 23 сентября 2025 года
Президент США Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН, заявил, что достигнутый им в его первый президентский срок мир "рухнул", уступив место "величайшим кризисам".

По словам Трампа, "четыре года радикализма" при его предшественнике Джо Байдене ослабили Соединенные Штаты, но сейчас у страны "нет конкурентов в мире". Президент США назвал нынешний период "золотым веком Америки", с самой сильной экономикой, армией, границами, "дружбой и духом".

Трамп также заявил, что упорно работает над урегулированием конфликта России с Украиной. По словам президента, он рассчитывал, что остановить этот конфликт будет проще всего, а помочь в этом ему должны были хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным.

"Все думали, что Россия выиграет эту войну за три дня. Предполагалось, что это будет быстрая стычка. Но все вышло иначе. Это выставляет Россию в плохом свете", — сказал Трамп.

Американский лидер также зявил, что Европа не может одновременно "вести борьбу с Россией" и продолжать закупать её энергоресурсы. США готовы ввести "очень серьёзный пакет пошлин" против России, если то же самое сделает Евросоюз, подчеркнул Трамп, потребовав от Европы присоединиться к ограничениям США против России.

