Бывший спецпредставитель США по Украине Волкер: "Путин обманывает Трампа"

Курт Волкер во время первого президентства Дональда Трампа работал в его администрации спецпредставителем США по Украине. Сегодня он считает, что Украина и НАТО должны объединить свои системы ПВО и создать бесполётную зону, в которой сообща будут сбивать российские дроны и ракеты. В интервью телеканалу "Настоящее Время" Курт Волкер рассказывает, почему он считает давление Трампа на Путина недостаточным для окончания войны, а также о том, есть ли вероятность встречи Путина и Зеленского до конца этого года.

"Мы не допустим никаких опасных летающих объектов в этой зоне"

– Господин Волкер, вы сейчас находитесь в Польше, хотел бы спросить вас о ситуации, которая произошла в этой стране всего несколько дней назад. В одном из ваших последних интервью, говоря о сбитых в Польше российских дронах, вы сказали: "Путин пытается напугать нас, напугать НАТО". Я не буду спрашивать, удалось ли ему напугать НАТО. Но хочу узнать: как вы думаете, сам Путин был встревожен ответной реакцией НАТО или, наоборот, он только вновь убедился в том, что может продолжать эскалацию и давление на Североатлантический союз?



– Я думаю, он все еще наблюдает. И я не думаю, что эта реакция окончательна. В ту ночь В ночь на 10 сентября 2025 года в воздушное пространство Польши залетели российские дроны. Минобороны РФ ответило, что "не планировало" удары по Польше, когда 21 дрон залетел в польское воздушное пространство, несколько дронов были сбиты, реакция была немедленной. Но сбиты они были с помощью очень дорогого оборудования. Думаю, он [Путин] воспримет это как проявление слабости.

Путин чувствует, что для него это не имело никаких последствий

Затем в НАТО объявили о миссии "Восточный страж", в рамках которой большее количество стран будут оказывать поддержку противовоздушной обороне Польши. Но это не полноценная операция и она не решает вопрос предотвращения новых вторжений в воздушное пространство в будущем. Думаю, есть и другие шаги, которые организация НАТО могла и должна была бы предпринять. Путин не увидел достаточно жёсткой реакции после той ночи, поэтому он, по сути, чувствует, что для него это не имело никаких последствий.

– Как Соединенные Штаты готовы поддержать европейских союзников, если российские провокации продолжатся? Не будет ли такая поддержка оказана в ущерб Украине, например, в случае перераспределения систем ПВО, которых, как известно, на всех не хватает?

Наилучший подход – объединить ПВО Украины и НАТО

– Думаю, такого не произойдет. Страны НАТО, включая Польшу, всегда сохраняли часть ресурсов для собственной обороны. Мы не отдаём Украине всё. И, думаю, что часть ресурсов НАТО можно безболезненно перебросить в Польшу, не влияя при этом на то, что мы делаем для Украины.



Но я должен сказать, что наилучший подход – объединить ПВО Украины и НАТО, хотя бы в зоне над территорией стран союза, расширив её на 150 километров и заявив: "Мы не допустим никаких опасных летающих объектов в этой зоне. И мы будем работать вместе с Украиной, чтобы ничто не приблизилось к территории НАТО".



– Я видел подобное предложение у вас в соцсетях. Но возможно ли это на практике, и как это можно сделать?



– Это точно возможно, вопрос только в политической воле. Сейчас НАТО не хочет этого делать, потому что не хочет напрямую сбивать российские ракеты или дроны над Украиной. Они хотят держаться в стороне. Мое предположение – объяви мы бесполетную зону, Россия не стала бы её нарушать и посылать через неё свои ракеты и дроны.

Но это предположение.

Мы могли бы использовать AI для выбора оптимальной комбинации оружия против разных целей

Если говорить о возможностях, то это была бы комбинация того, что уже делает Украина. У них очень хорошая ПВО, возможно даже более эффективная, чем на данный момент у НАТО. Но её нужно усиливать, интегрировать в единую систему. Мы могли бы использовать AI для выбора оптимальной комбинации оружия против разных целей.



Мы могли бы делиться лучшей разведывательной информацией. Есть ещё несколько практических шагов, которые мы могли бы предпринять, чтобы поддержать Украину и сделать систему ПВО еще более эффективной.

"Дух украинцев невероятно силен"

– Говоря о войне в целом... В том же недавнем интервью вы сказали, что "Путин сейчас находится в более слабой позиции, чем три года назад, и он не сможет вести эту войну вечно. Его экономика в плохом состоянии". Но на практике Россия продолжает увеличивать военные расходы. Китай и Индия не сворачивают экономическое сотрудничество с Москвой. Нет ли у вас опасений, что это Украина и президент Зеленский могут оказаться в более слабой позиции, и что время, на самом деле, работает на Путина, а не против него?



– Я бы просто предложил вашим зрителям вспомнить февраль 2022 года. Тогда у России была полностью укомплектованная и оснащенная армия, окружавшая Украину с севера, востока и юга, с Чёрного моря. С тех пор, за эти три года, они потеряли сотни тысяч солдат на поле боя. Они потеряли огромное количество современной военной техники. Их Черноморский флот был вытеснен из западной части Черного моря украинскими морскими дронами. Им пришлось заменять погибших солдат менее подготовленными и менее квалифицированными. Они отправляли на фронт заключенных, людей разных возрастов, людей без необходимого снаряжения. И они продолжают терять солдат в ошеломляющих масштабах.

Так что возможности России уменьшились по сравнению с февралем 2022 года. В то же время Украина в феврале 2022 не была готова к войне. Ей пришлось проводить мобилизацию, искать лучшее вооружение, разрабатывать собственное. Они создали армию, которая сейчас является крупнейшей и наиболее боеспособной в Европе. Люди лучше подготовлены, они заботятся о своих, несут меньшие потери, чем россияне, хотя всё равно огромные. Украина, на самом деле, сейчас лучше подготовлена, чем тогда. Вот что я имею в виду под относительной силой сторон.

Если мы продолжим давить на экономику России, Путину придется идти на перемирие

Да, Украине очень тяжело. Я только что провёл там неделю. Они несут потери. Люди устали. Ночные бомбардировки, которые Россия проводит почти каждую ночь, очень сильно выматывают. Но это не имеет стратегического эффекта. Линия фронта в целом статична уже пару лет.



Но украинцы платят за это высокую цену. Думаю, если мы продолжим давить на экономику России, Путину в какой-то момент придётся идти на перемирие. Он выделяет на войну максимум бюджета, и это не проходит бесследно для российской экономики.



– Вы говорите, что Путину в какой-то момент придется искать мира, а что если Украине прямо сейчас это уже нужно больше, чем России? Ведь Украина несёт тяжёлые потери, теряет территории, пусть и медленно. Что если критическая точка для Украины ближе, чем мы думаем?

Украинцы сражаются за свои дома. У них нет выбора

– Важно учитывать, что они сражаются за свои дома. У них нет выбора. Это их страна, их люди, земля, дома, семьи, родственники. Они не могут просто сдаться. Они будут продолжать бороться. И Запад постоянно их поддерживает. Дух украинцев невероятно силен.



Да, страна несет тяжелые потери, люди измотаны. Но я абсолютно уверен, что они продолжат бороться.

"Помощь Украине обходится Польше очень дорого"

– Вы сейчас находитесь в Польше. Премьер-министр этой страны Дональд Туск написал на днях о росте пророссийских настроений и ухудшающемся отношении поляков к Украине. Как вы думаете, почему это происходит? И не является ли это признаком того, что Путин выигрывает другую войну – информационную?

Я не вижу, чтобы поляки становились пророссийскими

– Мне трудно поверить, что Польша когда-либо станет пророссийской. Их история определяется огромным числом нападений и смертей, которые Россия принесла Польше за долгие годы. Я такого сценария не вижу. Что касается Украины – да, есть некоторое недовольство среди поляков.



Не повсеместное, но есть. В основном потому, что помощь Украине обходится Польше очень дорого. Украина в чем-то экономически конкурирует с Польшей. Есть и усталость. А еще Польша находится в зоне риска – как мы видели при недавних атаках дронов. Пока война в Украине продолжается, Польша тоже находится в опасности. Так что да, усталость есть. Но я не вижу, чтобы поляки становились пророссийскими.

"Путин играет в другую игру"

– Президент Трамп на неделе вновь заявил, что "Зеленскому придётся заключить сделку” для прекращения войны. Сделка предполагает, что Украина идёт на территориальные уступки, отдавая России территории, которые не контролирует российская армия. Что в таком случае уступает ради мира Путин?

Временное перемирие на линии фронта без признания "законности" российской оккупации – это возможно

– Вот в чём проблема с позицией президента Трампа: он фактически говорит, что Украина должна уступить. Но он не оказывает никакого давления на Путина. Предлагать Украине отдать территории, которые Путин так и не смог завоевать, – это требовать от украинцев слишком многого.



Временное перемирие на линии фронта без признания "законности" российской оккупации – это возможно. Потому что, как вы сказали, украинцам нужен перерыв, России тоже. Но ничего большего – это нереалистично.



– Видите ли вы возможность изменений в подходе администрации Трампа? Может, на фоне реакции Путина, Трамп изменит стратегию?



– Да, президент Трамп много раз говорил: если Путин не остановит войну, он введет жёсткие санкции и тарифы против российской экономики. Пока он этого не сделал. Думаю, потому, что он хочет сделки. Он хочет закончить войну, чтобы все могли вернуться к бизнесу и зарабатыванию денег. Но этого хочет Трамп.

Путин обманывает Трампа, утверждая, что хочет мира, а на деле эскалирует войну

А Путин играет в другую игру. Он обманывает Трампа, утверждая, что хочет мира, а на деле эскалирует войну. Думаю, Трамп этим действительно расстроен. И подозреваю, что недолго осталось ждать момента, когда политическая система в США заставит президента усилить напор.



Мы уже видим, как члены Конгресса снова поднимают тему санкций, обсуждают усиление давления, предлагают объявить Россию государством-спонсором терроризма. Всё это накапливается, и Трампу придется на это реагировать.

"Путь для поставок открыт"

– На этой неделе появились сообщения, что Россия может готовиться к новому, решающему штурму на Донбассе, и стягивает туда огромные силы. Готовы ли США в этой связи вернуться к вопросу помощи Украине и увеличить поставки?



– Это будет уже третья попытка России за этот год организовать крупное наступление. Ни одна предыдущая не удалась. Думаю, они просто не способны на это. Слишком слабы, обескровлены, плохо подготовлены. А у Украины сильная оборона, особенно в том, что касается применения дронов.



Поэтому я сомневаюсь, что новое наступление будет иметь решающее значение. Что касается поставок – хорошая новость в том, что администрация Трампа создала механизм, по которому Украина продолжает получать оружие и боеприпасы из США. Трамп ясно сказал, что не хочет, чтобы за это платили американские налогоплательщики, как при Байдене. Но он сделал так, что европейские союзники могут покупать американское оружие и передавать его Украине. Также в Конгрессе обсуждается законопроект, по которому Украина сможет занимать деньги у США: покупать вооружение и рассчитываться позже. Так что путь для поставок открыт.

"Не думаю, что Путин согласится на встречу, даже с участием Трампа"

– И последний вопрос. Как вы думаете, встреча Зеленского и Путина возможна до конца года – с участием Трампа или без него?

Путин создал ложный нарратив, что Украина нереальна, Зеленский нелегитимен

– Честно говоря, думаю, что нет. Встреча с Зеленским потребовала бы от Путина признания Украины независимой страной, а самого Зеленского – легитимным лидером. А он создал ложный нарратив, что Украина – не реальное государство, а Зеленский – нелегитимен. Поэтому не думаю, что Путин согласится на встречу, даже с участием Трампа.



Скорее всего, в какой-то момент будет де-факто перемирие. Может, до конца года, может, в следующем. Но без встречи и без мирного договора. А затем нам придётся вместе работать над тем, чтобы сдержать следующую российскую атаку.