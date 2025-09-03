Трамп:"Они надеялись, что я буду смотреть, и я смотрел"

Президент США Дональд Трамп заявил, что смотрел парад подразделений Национально-освободительной армии Китая, который прошёл в Пекине 3 сентября, в восьмидесятую годовщину капитуляции Японии во Второй мировой войне.

"Я подумал, что это было очень, очень впечатляюще, но я понял, зачем они это делают. Они надеялись, что я буду смотреть, и я действительно смотрел», — сказал Трамп во время встречи с журналистами в Овальном кабинете Белого дома . — "Я подумал, что Соединённые Штаты должны были быть упомянуты..., потому что мы очень, очень сильно помогли Китаю".

Трамп также сказал, что у него "очень хорошие отношения" с председателем КНР Си Цзиньпином и стоявшим рядом с ним во время парада лидером КНДР Ким Чен Ыном. Но насколько эти отношения хорошие, выяснится в ближайшие пару недель, добавил президент США.

На вопрос о том, есть ли ему что сказать президенту России Владимиру Путину, который тоже стоял рядом с Си, Трамп ответил так: "У меня нет послания президенту Путину. Он знает, каково мое отношение. Он должен принять решение. Я буду либо удовлетворен, либо нет. Если нет – будут последствия."

По словам Трампа, Россия уже потеряла "сотни миллиардов долларов" из-за вторичных санкций, наложенных на Индию за то, что она покупает российскую нефть. Он также сообщил, что "в скором времени" проведет разговор с Путиным и решит, какие дальнейшие действия предпринять в отношении России.