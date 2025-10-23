Трамп помиловал основателя криптобиржи Binance Чанпэна Чжао

Президент США Дональд Трамп помиловал основателя крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance Чанпэна Чжао, сообщила пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Ливитт.

По ее словам, Трамп "воспользовался своими конституционными полномочиями, помиловав Чжао, который подвергся преследованию со стороны администрации Байдена в ходе ее войны с криптовалютами".

В ноябре 2023 года Чжао ушел в отставку с поста главы Binance, согласившись признать себя виновным в нарушении законов о противодействии отмыванию денег. Бизнесмена обвинили, в частности, в том, что он предоставил платформу лицам, против которых введены американские санкции.

Чжао уже отбыл назначенный ему четырехмесячный срок в тюрьме. Как отмечает Reuters, помилование открывает ему возможность вернуться в бизнес.

The Wall Street Journal пишет, что решение Трампа, вероятно, откроет путь для возвращения криптобиржи на американский рынок. В 2023 году компания также признала себя виновной в нарушении требований законодательства США по борьбе с отмыванием денег и была лишена возможности работать в стране.

Газета отмечает, что с момента избрания Трампа на пост президента Binance активно поддерживает криптовалютный проект его семьи –World Liberty Financial. Этот бизнес привел к значительному увеличению состояния Трампа.