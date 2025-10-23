Трамп попросит Си Цзиньпина сократить закупки российской нефти

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что поднимет вопрос о закупках российской нефти Китаем на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином. Он считает, что Си Цзиньпин может убедить Владимира Путина остановить войну в Украине.

Трамп заявил об этом журналистам в Белом доме, на встрече с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте. Он прокомментировал ещё несколько вопросов, касающихся украинской войны.

По словам президента, он сохраняет желание достижение мирного урегулирования. Он вновь повторил, что стороны должны остановиться по линии фронта. По словам Трампа, он "отменил" встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште, поскольку почувствовал, что сейчас она не приведёт к желаемому результату. Трамп отметил, что она могла бы состояться позже. Президент США выразил надежду, что Владимир Путин всё же будет готов к переговорам о мире.

О встрече в Будапеште Трамп и Путин договорились по телефону на прошлой неделе, однако точная дата назначена не была. Впоследствии СМИ писали, что в ближайшее время встречи не будет.

Трамп опроверг публикацию газеты Wall Street Journal, заявившей, что его администрация сняла ограничения на удары Украиной ракетами вглубь России. И сообщил, что пока не намерен передавать Киеву крылатые ракеты "Томагавк". По его словам, это потребовало бы участие в запуске ракет американских военных — а Вашингтон не собирается этого делать.

Он прокомментировал введение новых санкций против российских нефтяных компаний. Президент сказал, что посчитал, что для них наступил подходящий момент. И выразил надежду, что они "не будут действовать долго".