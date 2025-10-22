Дональд Трамп не планирует встречаться с Владимиром Путиным в ближайшее время, утверждает The Washington Post. По данным издания, госсекретарь Марко Рубио во время разговора с главой российского МИДа Сергеем Лавровым заявил, что встреча "вряд ли принесет положительные результаты в мирных переговорах".

Однако Трамп на брифинге с журналистами заявил, что "окончательного решения" по вопросу встречи с Путиным ещё нет: "Я не хочу проводить пустую встречу. Не хочу тратить время впустую, пока не увижу, что из этого выйдет. Я сказал: идите по линии соприкосновения, отступите, идите домой и сделайте перерыв, потому что вы - две страны, которые убивают друг друга, которые теряют по 5–7 тысяч солдат в неделю. Мы еще не приняли решения о встрече".

Возможно, Трампа возмутили требования Путина? Reuters сообщает, что Россия направила в США документ, в котором снова потребовала передать ей полный контроль над Донбассом.

При этом спецпредставитель президента Путина Кирилл Дмитриев утверждает, что подготовка к встрече в Будапеште "продолжается". Об этом говорит и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Параллельно, по информации Axios, американские сенаторы начали подготовку сразу трёх законопроектов по усилению давления на Россию.

По данным Bloomberg, Европа и Украина начали разработку своего плана по прекращению войны - из 12 пунктов. Среди них отказ от территориальных претензий и возвращение всех депортированных детей в Украину.

Недавно так называемый "детский омбудсмен" РФ Мария Львова-Белова в интервью пропагандисту Вячеславу Манучарову призналась в том, что российские власти промывают похищенным украинским детям мозги с целью изменения их идентичности.



Путин снова ввел в заблуждение Трампа? Остается ли шанс, что встреча Путина и Трампа в Будапеште состоится? Может ли сработать мирный план Европы? Обсуждаем с политологом Александром Астровым и ведущим экспертом Атлантического совета Ариэлем Коэном.

Встреча президентов США и России в Венгрии до сих пор остаётся в стадии подготовки, несмотря на то, что её отменили. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Запланированный саммит был отложен после отказа Москвы от немедленного прекращения огня в Украине.

Почему Венгрия до сих пор заявляет о подготовке саммита президентов США и России, несмотря на его отмену, и есть ли перспективы договориться о перемирии в Украине, говорит политолог Александр Астров:

С точки зрения Венгрии, это не очень хороший результат, он лишний раз подчёркивает, кто на самом деле "правит бал"

-Венгрии очень бы хотелось, чтобы эта встреча состоялась, и чтобы она прошла именно в Будапеште, потому что об этом много писалось и говорилось. Там впереди парламентские выборы, они пройдут в 2026 году и будут непростыми для нынешнего премьер-министра Виктора Орбана и для его партии. Впервые за долгие годы его пребывания во власти Орбан может столкнуться с какой-то реальной оппозицией. Если бы саммит состоялся, как анонсировалось, то, конечно, Орбан бы его использовал, в том числе, и в предвыборной кампании. Насколько бы успешно у него это получилось – другой вопрос. Но теперь ничего не вышло, и с точки зрения Венгрии, это не очень хороший результат. Он лишний раз подчёркивает, кто на самом деле "правит бал". То есть участие во всём этом Венгрии, как и следовало ожидать, минимальное и символическое.

Кто может повлиять на переговоры президентов США и России – очень важный и интересный вопрос. В мире Дональда Трампа это прогнозировать очень трудно. Всё меняется достаточно быстро и почти всегда происходит непредсказуемо. Когда Трамп объявил о предыдущем саммите с Путиным на Аляске, основной темой было именно прекращение огня по линии противостояния. Сторонники Трампа тогда писали, что именно это должно стать результатом саммита. Но Трамп вернулся с той встречи с совершенно другими идеями. В частности, о том, что нужно добиваться долгосрочного всеобъемлющего соглашения.

У самого Трампа нет какой-то определенной доктрины в том, что касается войны в Украине

И тогда целый ряд европейских лидеров приехали в Вашингтон. Состоялась их встреча с Трампом, после чего его позиция опять изменилась. Это то, что я называю для себя "битвой за Трампа". Потому что, похоже, что у самого Трампа какой-то определённой доктрины нет. По крайней мере, в том, что касается войны в Украине. И поэтому разные политические действующие лица ведут достаточно интенсивную борьбу за его позицию. В этом вопросе вполне можно согласиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым - европейцы достаточно успешны в этом дипломатическом сражении. Может быть, не на 100%, но тем не менее, им удаётся повлиять на Трампа, - полагает политолог Александр Астров.

Ещё до отмены саммита Трампа и Путина в Будапеште сообщалось, что президент России готов обсудить с президентом США вопросы, "которые могли бы сблизить позиции Москвы и Вашингтона". Об этом писала The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США. Какие российско-американские вопросы всё ещё могут интересовать Дональда Трампа – рассуждает старший эксперт Атлантического Совета Ариэль Коэн:

Дональда Трампа интересует, как заместить российские нефть и газ на европейских рынках

-Судя по тому, что я знаю, Дональда Трампа интересует, как заместить российские нефть и газ на европейских рынках, потому что Дональд Трамп, нравится нам это или не нравится - лучший друг американских нефтяников и газовиков. Ещё до большого вторжения Россия говорила, что "США спит и видит, как бы продавать больше нефти и газа в Европу". С лёгкой руки Владимира Путина это оказалось правдой. Если до 24 февраля 2022 года у России был огромный рынок европейской нефти и особенно газа, то сегодня на этом рынке работают катарцы, американцы и все, кому не лень.

Тоннель из России в США через Берингов пролив - абсолютно нереальная схема

Что касается других идей, например, предложения построить тоннель из России в США через Берингов пролив, мне кажется, что это абсолютно нереальная схема. Пентагон и разведсообщество говорят о серьёзной угрозе безопасности США, если такой тоннель под Беринговым проливом пророют. Кроме того, там нет объёмов перевозок, нет железной дороги. Вы можете себе представить, что такое - тянуть железную дорогу на Чукотку. Для этого, как минимум, понадобится, товарищ Сталин и новый ГУЛАГ, чтобы строить всё это в условиях вечной мерзлоты. Сегодня упор на этих широтах - на "Северный морской путь". Россия интенсивно развивает свои арктические проекты, Трамп, как мы видим, интересуется Гренландией, но это всё как бы на уровне хотелок.



Если говорить о проекте "Северный морской путь", я не знаю, что в России распиливают под этой рубрикой, но то, что глобальное потепление, которое Трамп, кстати, отрицает, удлиняет перевозки на Северном морском пути, это понятно. Америке будет, конечно же, интересно использовать "Северный морской путь", когда улучшатся отношения с Россией. Кроме этого, мы видим, что Трамп выстраивает цепочки поставок редкоземельных металлов из Австралии и Аргентины. Может быть, мы увидим сообщения об открытии редкоземельных металлов даже в Европе - в Швеции, в Германии, но без кардинального улучшения отношений с Россией никаких больших проектов там не будет.

Даже Мария Львова-Белова захочет когда-нибудь съездить на Французскую Ривьеру или за покупками в Париж и Лондон

Вопросы бизнеса и гуманитарные вопросы - это не взаимоисключающие вещи. Просто договориться о возвращении украинских детей можно гораздо быстрее, потому что удержание детей с оккупированных украинских территорий в России является военным преступлением. Я думаю, что даже в сегодняшнем российском контексте осознавать это как минимум неприятно. И даже Мария Львова-Белова захочет когда-нибудь съездить на Французскую Ривьеру или за покупками в Париж и Лондон, и ей не хочется быть в списке военных преступников. То, что касается редкоземельных металлов или той же нефти, это уже совсем другое, это миллиардные инвестиции, это длительные процессы, и радикальное улучшение отношений в этом вопросе возможно, только когда закончится война, - уверен политолог, старший эксперт Атлантического Совета Ариэль Коэн.