"Сохранять трезвость ума". Украина между Вашингтоном и Будапештом

17 октября президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом, но уехал без каких-либо обязательств с американской стороны, касающихся поставки ракет дальнего радиуса действия "Томагавк". Трамп подчеркнул, что основное внимание будет уделять посредничеству в мирном урегулировании между Украиной и Россией. В ближайшие недели в Будапеште состоится его встреча с президентом России Владимиром Путиным. В Украине растет обеспокоенность по поводу смягчения позиции Трампа в отношении России и возможного отсутствия конкретной военной помощи.

"Поколебать иллюзии Трампа"

Зеленский покинул встречу с Трампом, не получив столь желанных крылатых ракет "Томагавк". Сейчас Зеленский готовится к новому этапу дипломатических переговоров под руководством США. Ведь американские и российские официальные лица пытаются найти основу для потенциального мирного соглашения на предстоящем саммите между Трампом и президентом России Владимиром Путиным в Будапеште.

"Пусть оба (Путин и Зеленский – РС) объявят о победе, и пусть история решает!" – написал Трамп в социальных сетях после встречи с Зеленским, добавив, что на этой неделе он сказал обоим лидерам: "Пора прекратить убийства и заключить СОГЛАШЕНИЕ!"

После встречи, которую Зеленский охарактеризовал как продуктивную, украинский президент поговорил по телефону с европейскими лидерами, в том числе с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Финляндии и премьер-министрами Великобритании, Италии, Норвегии и Польши, и сказал, что рассчитывает на Трампа, который окажет давление на Путина, "чтобы остановить эту войну".

Европейские лидеры подтвердили свою поддержку Киева и заявили, что будут продолжать работу над разработкой мирного плана, а также над вариантами усиления давления на Москву посредством санкций и использования замороженных российских государственных активов в пользу Украины. "Сейчас самое важное – это защитить как можно больше жизней, обеспечить безопасность Украины и укрепить всех нас в Европе. Именно над этим мы и работаем", – написал Зеленский позднее в своем телеграм-канале, комментируя телефонный разговор.

Если мы сможем хотя бы на миллиметр поколебать иллюзии Трампа в отношении России, это будет хорошо

Однако украинские аналитики и законодатели подтверждают, что отсутствие обязательств по ракетам "Томагавк", предстоящий очередной саммит между Путиным и Трампом и явное смягчение риторики президента США в отношении Кремля после нескольких недель угроз санкциями и возможными поставками оружия Украине вызвали беспокойство в Киеве. Владимир Дубовик, доцент кафедры международных отношений Одесского университета, заявил в интервью Радио Свобода, что смягчение тона Трампа по отношению к Украине по сравнению с предыдущими встречами с Зеленским в этом году отражает "позитивную динамику". Но другие эксперты не разделяют его оптимизм.

"Я удивлена, что мои коллеги возлагают большие надежды на этот сезон переговоров, – говорит Соломия Бобровская, украинский депутат, член комитета Верховной Рады по национальной безопасности, имея в виду встречу в Белом доме и саммит, запланированный в Будапеште. – Если мы сможем хотя бы на миллиметр поколебать иллюзии Трампа в отношении России и приблизить его к Украине, это будет хорошо".

Когда взлетят "Томагавки"?

Это беспокойство разделяет Александр Сушко, исполнительный директор Международного фонда "Ренессанс" в Киеве. "Трамп, похоже, только частично на стороне [Украины], – говорит он. – Поэтому очень важно сохранять трезвость ума и сдержанность".

В течение нескольких недель, предшествовавших его встрече с Зеленским, Трамп размышлял о том, отправлять ли Киеву ракеты "Томагавк". По-видимому, он был недоволен Путиным из-за его отказа вести переговоры о заключении соглашения, которое положило бы конец войне. Основной причиной спешно организованной поездки Зеленского в Вашингтон была возможность получения Украиной ракет, способных поражать цели на расстоянии до 2500 километров.

Однако телефонный разговор между Путиным и Трампом, состоявшийся 16 октября, когда украинский президент находился в пути в Вашингтон, изменил ситуацию: в ближайшие недели в столице Венгрии состоится встреча лидеров США и России.

На пресс-конференции после встречи в Белом доме Зеленскому был задан вопрос о ракетах и о том, что ему сказали американские официальные лица. "Мы очень хотим [их]... они нам нужны, – ответил украинский президент. – Никто не отменил этот диалог, не закрыл эту тему". Трамп, в свою очередь, повторил, что хочет, чтобы Соединенные Штаты сохранили свое вооружение. "Мы тоже хотим "Томагавки". Мы не хотим отдавать то, что нам нужно для защиты нашей страны", – сказал он.

Мы тоже хотим "Томагавки". Мы не хотим отдавать то, что нам нужно для защиты нашей страны

Зеленский заявил, что открыт для двусторонних или трехсторонних переговоров с Россией, чтобы положить конец войне. "Я не исключаю, что [дальнобойное оружие] будет использовано когда-нибудь, но [оно] определенно не будет использовано в ближайшие недели", – комментирует Виктор Шлинчак, председатель правления украинского Института мировой политики.

Всё внимание – на Будапешт

Решение Трампа организовать еще один саммит с Путиным несколько изменило расклад сил для Киева, считает Георгий Чижов, глава киевского Центра содействия реформам. "[Трамп] думает, что он может победить, может заставить Путина сесть за стол переговоров". 17 октября на вопрос журналиста о том, считает ли он, что Путин пытается выиграть время, Трамп ответил, что всю свою жизнь его "пытались обмануть" "лучшие из лучших" политических игроков, но безуспешно. Он добавил, что, по его мнению, Путин все-таки хочет заключить сделку.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, Путин предупредил Трампа, что разрешение Украине приобрести ракеты "Томагавк" "не изменит ситуацию на поле боя, но нанесет существенный ущерб отношениям между нашими странами".

Сообщается, что американские официальные лица планируют провести с российскими коллегами больше встреч на более низком уровне, чем это было до встречи Трампа и Путина в Аляске в августе. По данным издания Wall Street Journal, американскую делегацию возглавит госсекретарь США Марко Рубио, а не специальный посланник Стив Уиткофф, который ранее несколько раз вел переговоры с Путиным и его представителями.

До сих пор позиция Трампа была несколько противоречивой. С одной стороны, он проявлял осторожность, не желая усиливать давление на Путина. С другой, его администрация расширила обмен разведданными с Украиной, чтобы помочь ей наносить удары по целям внутри России, и ввела высокие пошлины на товары одного из главных торговых партнеров России – Индии, в связи с ее закупками российской нефти. В начале октября США также ввели санкции против крупнейшей нефтегазовой компании Сербии, контрольный пакет акций которой принадлежит российскому "Газпрому".

Российские чиновники, по-видимому, также готовят свои предложения для американской стороны на переговорах. Некоторые звучат несколько экзотично. Так, Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций, возродил идею строительства туннеля под Беринговым морем, который соединил бы Россию и США через Аляску, и предложил построить его компании Илона Маска Boring.