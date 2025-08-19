Швейцария предоставит президенту России Владимиру Путину иммунитет от преследования Международным уголовным судом в Гааге на своей территории, если Москва и Киев выберут страну для переговоров на высшем уровне. Об этом сообщил глава МИД Иньяцио Кассис.

На пресс-конференции во вторник, которую цитирует агентство AFP, министр объяснил такую возможность специально созданной в прошлом году процедурой. Правительство решило не соблюдать международные ордера на арест, если обвиняемые прибыли в страну на мирные переговоры, а не для частного визита.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что пытается организовать переговоры между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. По данным Sky News, встреча должна пройти в Европе. Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил сделать исключение для ордера МУС для саммита. Агентство Reuters днём сообщало, что встреча может состояться в Будапеште — Венгрия решила выйти из МУС и не признаёт его ордера на глав государств.

МУС выдал ордер на арест Путина в марте 2023 года. Его обвиняют в незаконной депортации детей с Украины. Москва отрицает совершение военных преступлений и не признаёт легитимность суда. Его судьи и прокурор обвинены в России в уголовных преступлениях: привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности и приготовлении к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой.