Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social пост, в котором заявил, что "президент Украины Зеленский может практически немедленно прекратить войну с Россией, если захочет, или же продолжить борьбу". При этом он добавил, что "Украина не сможет вступить в НАТО".

Владимир Зеленский в ответ написал, что разделяет стремления Трампа скорее закончить войну, но "мир должен быть прочным... Не так, как было много лет назад, когда Украина была вынуждена отдать Крым и часть нашего Востока — часть Донбасса, и Путин просто использовал это как плацдарм для нового нападения".

Как сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, Зеленский готов пойти на компромисс и согласиться на урегулирование конфликта по текущей линии фронта.

Ранее сообщалось, что Трамп передал Зеленскому предложение Путина о передаче РФ всей территории Донецкой области в обмен на заморозку линии фронта на других участках фронта. Зеленский, как утверждает агентство Reuters, это предложение отклонил. Среди других требований российской стороны также были признание Крыма российским и частичная или полная отмена санкций.

В понедельник Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретятся в Вашингтоне. В столицу США также прибыли Урсула фон дер Ляйен, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц.

По итогам переговоров в Вашингтоне Трамп хочет провести саммит с участием Зеленского и Путина. США уже попросили европейских дипломатов быть готовыми к трехсторонней встрече на этой неделе.

О переговорах в Вашингтоне и вариантах компромиссного решения, устраивающего Украину, говорим с политологом Олесей Яхно и советником по политике ЕС Петаром Таневым.















