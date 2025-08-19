Ближе к миру?

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что Россия согласилась на "надежные" гарантии безопасности Украине со стороны США и ЕС”. По словам Уиткоффа, Запад может предложить Киеву "формулировку, аналогичную статье 5" договора НАТО - о том, что нападение на одного члена равносильно нападению на всех.

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News отметил, что Британия, Франция и Германия хотят разместить военных в Украине. При этом Трамп исключил возможность участия военных США. Также президент США подчеркнул, что возвращение Крыма Украине невозможно, ровно как и вступление Киева в НАТО.



После переговоров с лидерами Украины и стран ЕС Трамп рассказал о подготовке личной встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина: "Все очень рады возможности мира для России и Украины. По завершении встреч я позвонил президенту Путину и начал подготовку к встрече между президентом Путиным и президентом Зеленским, место проведения которой ещё предстоит определить. После этой встречи состоится трёхсторонняя встреча, в которой примут участие два президента и я".

При этом помощник президента РФ Юрий Ушаков, заявил, что Россия и Украина могут повысить статус представителей, которые ведут прямые переговоры в Стамбуле.

Владимир Зеленский отметил, что готов к двусторонней встрече с Путиным без предварительных условий.

Приблизили ли переговоры в Вашингтоне Украину к миру, какие гарантии ей могут предоставить европейские союзники и возможна ли встреча Зеленского и Путина или Кремль опять будет искать предлоги, чтобы она не состоялась, — говорим в программе "Лицом к событию" с политологом Владимиром Фесенко и политическим обозревателем Deutsche Welle Константином Эггертом.



