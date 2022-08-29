В Омске задержан участник пикета за права ЛГБТ

В Омске задержан ЛГБТ-активист Андрей Огнёв. Он вышел на одиночный пикет с плакатом "Я не насильник, а моя жизнь - не пропаганда". Об этом сообщают "Сибирь.Реалии". Огнёва доставили в полицию; пока неизвестно, что именно ему вменяют.

По словам самого Огнёва, он хотел обратить внимание общества на то, что гомофобия и дискриминация в России часто остаются безнаказанными, а попытки ЛГБТ-людей защитить свои права нередко приравнивают к "пропаганде нетрадиционных ценностей".

Огнёв также отметил, что был возмущён недавней новостью об аресте в Москве двух молодых людей, которых дети увидели полуголыми через окно и сообщили родителям, что те якобы занимались сексом. По словам самих задержанных, они не живут вместе, а в день задержания чинили в квартире водопроводную трубу и сняли одежду, чтобе не замочить её. Молодым людям вменяется статья "насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних", им грозит до 20 лет лишения свободы.

По мнению активиста, из-за жесткой стигматизации ЛГБТ в России "ребятам будет сложно доказать свою невиновность". Огнёв опасается, что факт преследования в Москве усугубит положение ЛГБТ-персон.

"До этого ты мог хотя бы в своем доме чувствовать себя в безопасности. Теперь ты рискуешь стать фигурантом уголовного дела потому, что кто-то заглянет в твоё окно и ему там что-то почудится", – подчеркнул Огнёв.

Закон о запрете "пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних" был принят в России в 2013 году. За его нарушение предусмотрено наказание в виде штрафов. Юристы неоднократно критиковали закон за то, что в нём не указано точно, что именно может считаться фактом "пропаганды".

В июле этого года в Госдуму России был внесён законопроект о запрете "пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений" в целом, а не только у несовершеннолетней аудитории. Однако он был отклонён из-за технических ошибок в тексте.