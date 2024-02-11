Тревожная зима 2024 года. Юрий Федоров – о положении на фронтах

Начало 2024 года выглядит очень тревожным. Средства массовой информации полны сообщений о неудачах украинской армии; о наступлении российских войск; о планах Москвы захватить Харьков и город Днепр, даже вновь подойти к Киеву; о разногласиях между президентом Зеленским и теперь уже бывшим главнокомандующим ВСУ Залужным; о перспективе военного вторжения России в Европу. Наибольшие опасения вызывает блокирование Дональдом Трампом и его сторонниками, так называемыми MAGA-республиканцами, выделения помощи Украине. Это действительно существенно ослабляет способность ВСУ противостоять противнику, последствия чего могут выйти далеко за пределы нынешнего театра военных действий. Возникает естественный вопрос: стоит ли Украина на грани стратегической катастрофы, а Европе вскоре предстоит отражать российскую агрессию?

Слов нет, украинское наступление летом прошлого года оказалось неуспешным. Осенью 2023 года ВСУ перешли к стратегической обороне. Появились сообщения о строительстве многоуровневой оборонительной системы из траншей, танковых ловушек и опорных пунктов. Опираясь на нее, Украина сможет снизить потери личного состава и вооружений, сократить расход боеприпасов, провести сталкивающуюся с большими трудностями мобилизацию, накопить получаемые от союзников вооружения и подготовить новые соединения. Если ВСУ смогут удержать фронт и не допустить прорыва российских войск в стратегический тыл, к концу 2024 года в Москве могут осознать, что продолжение войны бесперспективно, приводит к бессмысленным потерям и дальнейшей деградации российской армии. В этом случае Россия может вынужденно пойти на политическое урегулирование конфликта, скорее всего временное, на условиях, устраивающих украинскую сторону.

Если в Киеве возобладают сторонники нового наступления в текущем году, ситуация может стать для Украины весьма опасной

Но преуменьшать российский военный потенциал опасно. Генерал Залужный далеко не случайно подчеркнул в недавнем интервью CNN: "Мы должны признать значительное преимущество, которое имеет противник в мобилизации людских ресурсов, и то, как это сопоставляется с неспособностью государственных институтов Украины повысить уровень укомплектованности наших вооруженных сил без применения непопулярных мер". В свете этого особенно важна выверенная стратегия, предусматривающая, в частности, возможность отступления, если оно позволяет сократить потери или дает существенные тактические, возможно, даже стратегические выгоды. Стремление украинского руководства во что бы то ни стало защищать участки фронта, не имеющие стратегического значения, вызывает вопросы, поскольку оборачивается излишними потерями, особенно если те или иные территории в конечном итоге приходится отдавать противнику. Видимо, нечто похожее происходит в Авдеевке. В СМИ появились сообщения о том, что одной из причин конфликта между Зеленским и Залужным стал вопрос об эвакуации находящейся там группировки ВСУ. Бывший главнокомандующий ВСУ вроде бы выступал за вывод оттуда украинских войск, тогда как Зеленский категорически это запретил. Если же в Киеве возобладают сторонники нового наступления в текущем году, ситуация может стать для Украины весьма опасной.

Вопрос о перспективах российского наступления остается открытым. Российская армия не добилась за три с лишним месяца ожесточенных боев сколько-нибудь заметных успехов, хотя сосредоточила на оккупированных территориях Украины от почти полумиллиона до более 617 тысяч солдат и офицеров. Эти войска ведут наступление по нескольким направлениям, пытаясь вытеснить ВСУ из плацдарма на левом берегу Днепра в Херсонской области, из занятых украинскими силами летом прошлого года двух небольших районов в Запорожской области, а также из окрестностей Бахмута, взять Авдеевку и выйти на рубеж реки Оскол в Харьковской области. Другими словами, пока речь идет о сравнительно скромных целях, достижение которых, если, разумеется, они будут достигнуты, не изменит сколько-нибудь стратегической ситуации в целом.

При этом понесенные Россией потери в 3–4 раза превышают украинские. Так, с середины октября прошлого года и до начала февраля 2024 года, по данным исследовательского центра ORYX, фиксирующего подтвержденные фото- и видеоматериалами потери сторон, российские войска потеряли почти 1600 единиц вооружения и военной техники, в том числе 729 танков и боевых бронированных машин. ВСУ, в свою очередь, по подсчетам экспертов ORYX, потеряли 482 единицы вооружений, включая 126 танков и ББМ. Единственным потенциальным достижением России является возможное взятие Авдеевки, на штурм которой брошено 40 тысяч российских военных, что эквивалентно 8–9 мотострелковым бригадам полного состава. Однако судьба этого города имеет не военное, но сугубо политическое значение. Взятие Авдеевки к 17 марта призвано продемонстрировать российским избирателям, что в развязанной Путиным войне российская военная машина способна добиваться пусть символических, но все же успехов.

В целом же ситуация стратегического тупика пока более или менее стабильна. Однако весной положение ВСУ может существенно ухудшиться, если MAGA-республиканцам удастся сорвать финансирование американской военной, экономической и гуманитарной помощи Украине. Перспективы преодоления этой обструкционистской политики туманны. Нельзя исключать, что в итоге украинским войскам придется отойти к линии укреплений, о которой речь шла ранее, и, опираясь на нее, отразить давление российской армии. Судя по картам, опубликованным британской The Telegraph, наиболее плотной и разветвленной сеть укреплений является в Донецкой области, где создается цепь укрепленных районов, протянувшаяся от Покровска до Славянска. Прорвать ее трудно, но вряд ли можно полностью исключить прорыв украинской обороны в Запорожской или Харьковской областях. В этом случае ВСУ придется, скорее всего, сосредоточиться на обороне нескольких крупных городов за пределами Донецкой области. Последнее – наихудший возможный вариант развития ситуации на фронте, вызванный главным образом нехваткой у ВСУ боеприпасов для артиллерии и ПВО.

никакая армия не может наступать месяц за месяцем, теряя личный состав и вооружения

Для Украины такой сценарий будет тяжёлым испытанием, но не катастрофой: Россия столкнется с перспективой штурма больших, скорее всего, подготовленных к обороне городов, что будет для нее непосильной задачей. Достаточно вспомнить, что осаду Авдеевки, небольшого города с довоенным населением 30 с небольшим тысяч человек, российские войска ведут четыре месяца, бросив на это, как уже говорилось, 40 тысяч человек и потеряв к началу января этого года 13 тысяч солдат и офицеров. И, кроме того, никакая армия не может наступать месяц за месяцем, теряя личный состав и вооружения. Неслучайно в российских военных пабликах ходят упорные слухи о том, что войскам необходима передышка. Весьма достоверными выглядят, например, попавшие в соцсети слова высокопоставленного российского генерала "Под Авдеевкой мы сейчас теряем 150–200 человек в день только убитыми. Еще около ста – на купянском направлении. А есть и другие сложные участки фронта. Понятно, от взятия Авдеевки мы не можем отказаться (действительно, это – постоянно повторяемое личное указание Путина. – Ю.Ф.). Но как идти дальше настолько потрепанной армии, никто не понимает". Такие настроения, видимо, в самом деле характерны для части российских военных кругов. Не исключено, что после президентских выборов российская армия на 4–6 месяцев уйдёт в оборону. Но это передышка, после которой Москва, скорее всего, вновь попытается двинуться в наступление.

В целом 2024 год будет для Украины тяжелым, но положение не безнадежно. Ресурсы России не безграничны. Грамотно выстроенная стратегическая оборона будет обескровливать российскую армию. Однако чудеса на войне если и случаются, то крайне редко и обычно бывают хорошо подготовлены. Без современных вооружений и боеприпасов воевать невозможно. И поэтому решающую роль в развитии событий на российско-украинском фронте играет и будет играть военная и экономическая помощь Украине западных союзников. А последняя зависит от того, насколько глубоко правящие элиты Запада осознают исходящую от России угрозу.

Юрий Федоров – военно-политический эксперт



Высказанные в рубрике "Блоги" мнения могут не отражать точку зрения редакции