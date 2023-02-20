"Досье" установил имена "вагнеровцев", пытавших и убивших сирийца

Расследовательский центр "Досье" установил и опубликовал имена 10 наёмников "ЧВК Вагнера", которые предположительно причастны к пыткам и казни гражданина Сирии в 2017 году. Это стало возможным благодаря утечке внутренних документов ЧВК. "Досье" получил доступ к данным совместно с европейскими СМИ: Die Welt, Paris Match и Arte.

Видео с пытками и жестоким убийством появилось в интернете 30 июня 2017 года. Жертва - гражданин Сирии Мохаммед Таха Исмаил Аль-Абдулла. Как сообщалось, он был мобилизован в сирийскую армию, дезертировал, но был пойман бойцами "ЧВК Вагнера". На видео ему перебивают ноги кувалдой, отрубают руки и голову, тело расчленяют и сжигают, а голову надевают на столб. Люди, осуществившие убийство, позировали рядом с трупом с открытыми лицами.

В 2019 году "Новая газета" рассказала об убийстве и смогла установить имя одного из участников - бывшего сотрудника МВД Станислава Дычко. Центр "Досье" нашёл имена и позывные ещё девяти соучастников. Все они принадлежали к 4-му штурмовом отряду "ЧВК Вагнера". По состоянию на 2019 год уволен из ЧВК был только один из них, причины увольнения в документах не называются.

Командиром 4-го штурмового отряда являлся Николай Будько. По данным журналистов, он не понес никакого наказания и продолжил командовать штурмовым отрядом, выполняя задания в Сирии и в Африке.

Основатель "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин пока не комментировал расследование "Досье".