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"Досье" установил имена "вагнеровцев", пытавших и убивших сирийца

Наёмники "ЧВК Вагнера" в Сирии, иллюстративное фото

Расследовательский центр "Досье" установил и опубликовал имена 10 наёмников "ЧВК Вагнера", которые предположительно причастны к пыткам и казни гражданина Сирии в 2017 году. Это стало возможным благодаря утечке внутренних документов ЧВК. "Досье" получил доступ к данным совместно с европейскими СМИ: Die Welt, Paris Match и Arte.

Видео с пытками и жестоким убийством появилось в интернете 30 июня 2017 года. Жертва - гражданин Сирии Мохаммед Таха Исмаил Аль-Абдулла. Как сообщалось, он был мобилизован в сирийскую армию, дезертировал, но был пойман бойцами "ЧВК Вагнера". На видео ему перебивают ноги кувалдой, отрубают руки и голову, тело расчленяют и сжигают, а голову надевают на столб. Люди, осуществившие убийство, позировали рядом с трупом с открытыми лицами.

В 2019 году "Новая газета" рассказала об убийстве и смогла установить имя одного из участников - бывшего сотрудника МВД Станислава Дычко. Центр "Досье" нашёл имена и позывные ещё девяти соучастников. Все они принадлежали к 4-му штурмовом отряду "ЧВК Вагнера". По состоянию на 2019 год уволен из ЧВК был только один из них, причины увольнения в документах не называются.

Командиром 4-го штурмового отряда являлся Николай Будько. По данным журналистов, он не понес никакого наказания и продолжил командовать штурмовым отрядом, выполняя задания в Сирии и в Африке.

Основатель "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин пока не комментировал расследование "Досье".

  • Международное право относит пытки и убийства военнопленных и гражданских лиц к военным преступлениям.
  • "ЧВК Вагнера" – неофициальное российское вооружённое подразделение, которое не относится к Минобороны России или другим государственным структурам. Бойцы "ЧВК Вагнера" участвуют в наземных операциях в Сирии, Африке и в войне с Украиной. Наёмников подозревают в совершении многочисленных военных преступлений.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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