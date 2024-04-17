ЦИК России признала только 12 нарушений из 16000 сообщений о них

ЦИК России признала только двенадцать нарушений на выборах президента из 16 тысяч сообщений о них. Об этом сообщила глава комиссии Элла Памфилова.

"Мы не оставили без внимания ни одно обращение, которое было направлено в ЦИК", – заявила Памфилова. По её словам около половины всех обращений – это "волна фейков", направленная на то, чтобы избирательные комиссии "погрязли в бюрократическом болоте".

Подтверждённые нарушения не повлияли на итоги президентских выборов, утверждает Памфилова. В чём заключались эти нарушения и понёс ли кто-то наказание, ЦИК не уточняет.

При этом Памфилова заявила, что после этих выборов на членов избирательных комиссий впервые не завели ни одного уголовного дела. Напротив, дела возбуждали против избирателей, которые препятствовали работе комиссий. Как именно они мешали, ЦИК тоже не раскрывает. Вероятно, речь идёт об делах о вылитой на бюллетени зелёнке и поджогах на участках. Сразу после выборов МВД России сообщало о 33 подобных делах.

В отличие от ЦИК, независимые наблюдатели, аналитики и журналисты зафиксировали масштабные нарушения на президентских выборах. Избирателей арестовывали и штрафовали за антивоенные надписи на бюллетенях – это нарушает тайну голосования. "Голос", "Важные истории" и "Новая газета Европа" подсчитали, что Путину могли "нарисовать" миллионы голосов. Аналитики сошлись на цифре в 22 миллиона предположительно сфальсифицированных голосов.

Наблюдатели задокументировали более десятка сфальсифицированных протоколов с несуществующими результатами голосования. Дополнительные сотни голосов были пририсованы Владимиру Путину, который стал президентом России в пятый раз.