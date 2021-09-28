Проживающим в Турции оппозиционерам из Туркмении было рекомендовано покинуть страну. В противном случае им угрожает депортация на родину. Живущая в изгнании оппозиционерка Дурсолтан Таганова уже задержана, она находится в депортационном изоляторе. Об этом сообщает правозащитный фонд "Мемориал"*.

24 сентября живущий в Турции туркменский активист Байрам Аллалыев сообщил правозащитникам, что видел полицейский документ, содержавший фамилии 25 оппозиционеров, которые могут быть депортированы, передаёт "Мемориал". Один из полицейских сказал ему, что уже на этой неделе их начнут вызывать на беседы. "Тем, у кого паспорта не просрочены, лучше выехать в третью страну. Остальных заберем и депортируем в Туркменистан", — цитирует Аллалыева "Мемориал".

27 сентября в Стамбуле была задержана активистка Дурсолтан Таганова, передаёт Туркменская служба Радио Свобода. В июле прошлого года её уже пытались депортировать в Туркмению, тогда высылка была остановлена под давлением правозащитников. После этого туркменская полиция вынуждала её родственников под запись называть её предателем родины.

Туркмения – одна из самых закрытых стран бывшего Советского Союза. Она стабильно занимает низшие строчки в рейтингах политических и гражданских свобод, свободы СМИ и интернета. Она испытывает серьёзные экономические сложности несмотря на крупнейшие запасы газа. Население страны уменьшилось почти в два раза за последние 30 лет, только с 2008 по 2018 год республику покинули 1,8 миллиона жителей.

Накануне государство отметило тридцатилетие независимости. Турция первой признала Туркмению в 1991 году.

* — Организация признана в России так называемым иностранным агентом. Она с этим не согласна.