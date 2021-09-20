Тысячи людей эвакуированы на острове Пальма из-за извержения вулкана

На канарском острове Пальма, в Атлантическом океане, из-за извержения вулкана Кумбре-Вьеха эвакуированы около пяти тысяч жителей.

На снимках с воздуха видна сходящая со склонов лава. Повреждено несколько домов.

На остров прибыл глава правительства Испании Педро Санчес. По его словам, власти стремятся не допустить возникновения крупных пожаров. Помощь оказывают военные и гражданская гвардия.

"Людей просят быть предельно осторожными и держаться подальше от зоны извержения, чтобы избежать ненужного риска", - говорится в заявлении местного правительства. Президент Канарских островов Анхель Виктор Торрес заявил, что зона ЧП покрыта лесами и считается малонаселенной. Всего на острове Пальма проживают около 80 тысяч человек.

О пострадавших не сообщается.

В последний раз Кумбре-Вьеха "просыпался" 50 лет назад, в 1971 году, а до этого – в 1949-м, отмечает "Би-би-си".

Нынешнее извержение началось в воскресенье, во второй половине дня. Эвакуация была объявлена обязательной для жителей четырёх населённых пунктов. Для них оборудованы временные убежища.