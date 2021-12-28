У здания Верховного суда задержали минимум семь человек

У здания Верховного суда, где сегодня выносили приговор "Мемориалу" (включен в реестр "иноагентов"), задержали как минимум семь человек. Их увезли в ОВД "Арбат", сообщает "ОВД-Инфо" (включен в реестр иноагентов).

Среди задержанных были и трое пикетчиков с плакатами против организации. На них "Мемориал" был изображен в образе нацистской Германии, с которой борется Советский союз и "Ветераны России".

Первым задержанным стал оппозиционер Григорий Саксонов, который держал плакат с перечеркнутой свастикой. Он пытался приковать себя велосипедным замком, полицейские внесли его в автозак на руках.

Позже были задержаны еще двое пикетчиков. На плакате первого было написано "Нет беспределу! Мы – Мемориал", второго – "Мы будем жить всегда". Одного из задержанных зовут Иван Стрельцов, имя второго не сообщается.

После оглашения приговора полиция задержала еще одного пикетчика. Остальных полиция оттеснила от здания.

Дополняется

Сегодня после прений судья Верховного суда Алла Назарова приняла решениео ликвидации международного общества "Мемориал" по иску генпрокуратуры. Организацию обвинили в систематическом нарушении закона об иностранных агентах. На итоговом заседании представитель ведомства заявил, что организация "создает лживый образ СССР как террористического государства, обеляет и реабилитирует нацистских преступников".

Правозащитники считают, что для ликвидации организации не было законных оснований. Сотни российских и зарубежных деятелей культуры, нобелевские лауреаты, а также журналисты подписали обращение на имя президента Владимира Путина с просьбой прекратить преследование организации.

Председатель правления "Мемориала" Ян Рачинский заявил, что решение будет обжаловано, а общество не может остановить работу, так как у него есть структуры, не имеющие юридического лица.

"Мемориал" – одна из старейших правозащитных организаций в России и одна из первых организаций в списках иностранных агентов. Общество было создано в январе 1989 года, его первым председателем был лауреат Нобелевской премии мира Андрей Сахаров.