У здания Верховного суда задержали минимум семь человек

У здания Верховного суда, где сегодня выносили приговор "Мемориалу" (включен в реестр "иноагентов"), задержали как минимум семь человек. Их увезли в ОВД "Арбат", сообщает "ОВД-Инфо" (включен в реестр иноагентов).
Среди задержанных были и трое пикетчиков с плакатами против организации. На них "Мемориал" был изображен в образе нацистской Германии, с которой борется Советский союз и "Ветераны России".
Первым задержанным стал оппозиционер Григорий Саксонов, который держал плакат с перечеркнутой свастикой. Он пытался приковать себя велосипедным замком, полицейские внесли его в автозак на руках.
Позже были задержаны еще двое пикетчиков. На плакате первого было написано "Нет беспределу! Мы – Мемориал", второго – "Мы будем жить всегда". Одного из задержанных зовут Иван Стрельцов, имя второго не сообщается.
После оглашения приговора полиция задержала еще одного пикетчика. Остальных полиция оттеснила от здания.
Дополняется
- Сегодня после прений судья Верховного суда Алла Назарова приняла решениео ликвидации международного общества "Мемориал" по иску генпрокуратуры. Организацию обвинили в систематическом нарушении закона об иностранных агентах. На итоговом заседании представитель ведомства заявил, что организация "создает лживый образ СССР как террористического государства, обеляет и реабилитирует нацистских преступников".
- Правозащитники считают, что для ликвидации организации не было законных оснований. Сотни российских и зарубежных деятелей культуры, нобелевские лауреаты, а также журналисты подписали обращение на имя президента Владимира Путина с просьбой прекратить преследование организации.
- Председатель правления "Мемориала" Ян Рачинский заявил, что решение будет обжаловано, а общество не может остановить работу, так как у него есть структуры, не имеющие юридического лица.
- "Мемориал" – одна из старейших правозащитных организаций в России и одна из первых организаций в списках иностранных агентов. Общество было создано в январе 1989 года, его первым председателем был лауреат Нобелевской премии мира Андрей Сахаров.
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