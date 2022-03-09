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Археология

Убить Гитлера. Эфир в 18:05

Адольф Гитлер и Бенито Муссолини. Июнь 1940 года

Военный историк София Широгорова – о том, как совершались покушения на фюрера

На Адольфа Гитлера было совершено несколько покушений; самое известное из них – заговор полковника Клауса фон Штауффенберга в июле 1944-го. Но все они закончились провалом. Могло ли убийство Гитлера спасти мир? В чем был секрет его власти и популярности? Меняют ли диктаторы ход истории?

Гостья Радио Свобода – военный историк София Широгорова. Эфир в 18:05.

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