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Лицом к событию

Провал! Еще провал!

Владимир Путин, Николай Патрушев, Александр Бортников, коллаж

Российские спецслужбы пропускают один удар за другим. "Партизаны" в Крыму, "террористы" в Москве, все они, естественно, "координируются Украиной", и судя по результатам успешно. Куда смотрит ведомство А. Бортникова? Чем оно занимается? Изучает вражеский телеграм Евгения Ройзмана? Вычисляет злостных приверженцев СССР? А также: прогнозы ожесточенных российских ударов накануне Дня независимости Украины и что произошло по факту. В гостях: историк спецслужб Юрий Фельштинский, военный эскперт Михаил Самусь, журналист-расследователь Илья Давлятчин. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева.

Видеоверсия программы

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