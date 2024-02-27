Убийство вместо обмена? Соцсети о заявлении Марии Певчих

Ещё один громкий сюжет в деле о смерти Алексея Навального: Мария Певчих заявила, что его убили, чтобы сорвать предполагаемый обмен на сидящего в Германии за убийство офицера спецназа Вадима Красикова.

Иван Преображенский:

Как я не люблю оказываться правым по таким грустным поводам. Но именно попытку аппарата обменять Навального и личное решение Путина убить его, чтобы этого избежать, я и называл основной версией практически сразу как стало известно об убийстве

Дмитрий Колезев:

Звучит правдоподобно — как повод для убийства. Причина в личной ненависти к Навальному и исходящей от него угрозе.

Егор Ершов:

В общем, ничего неправдоподобного в откровениях Певчих я не вижу.

И обмены бывают нестандартные (чего стоило знаменитое "обменяли хулигана на Луиса Корвалана").

И свои приоритеты в вопросе обменов Обнуленин обозначил слишком уж внятно.

И Абрамович действительно обделывает подобные дела.

Наконец, стоит предположить: такое предложение вызвало у великого вождя гневную реакцию в том роде, что раз такие обмены предлагаются, значит Навальный уж точно является стратегической проблемой и тут уж нет человека - нет проблемы.

Фёдор Крашенинников:

Я не думаю, что Путину очень сильно нужен Красиков как таковой. Ему нужно 1) показать другим своим убивцам, что за них будут бороться 2) он не хочет, чтоб тот в итоге заговорил и рассказал что не надо. Суть всей разводки был в том, как мне кажется, чтоб заставить немцев начать торговаться. Навального он и не планировал отдавать, но как толко немцы согласились на обмен Красикова на Навального - Путин тут же убил Навального и поставил их перед новым предложением: раз уж вы согласились меняться, так давайте, кроме Навального у меня много кто еще есть.

Леонид Волков:

Даже во время войн, как известно, есть специальные каналы коммуникации между сторонами. Есть "этика" спецслужб. Она мерзкая, она не близка ни одному нормальному человеку — но она есть, какой-то там свод неписаных правил. Шли обмены во время Холодной войны. Во время других войн. Потому что эти правила соблюдались.

Путин их нарушил грубо, публично, намеренно, напоказ. С одной стороны, еще поубавилось наивных людей, которые считают, что с ним о чем-то можно договориться. (Но какой немыслимой ценой...). С другой стороны — посмотрите, как после сегодняшнего нашего видео вылезли все защитнички Путина кричать наперебой, что нет, не мог он этого сделать.

Даже похорон не стали дожидаться. Так надо Путина отмазать. Именно потому, что по "понятиям" этого фсбшно-грушного мира Путин перешел черту — именно поэтому приходится венедиктовым всех мастей сейчас выпрыгивать из штанов, даже несмотря на то, уже целый ряд ведущих мировых изданий подтвердил то, что сегодня рассказала всем Мария Певчих.

Переговоры велись; они были долгими, изнурительными и без гарантии успеха, конечно. И когда появился какой-то сдвиг, какой-то шанс на успех — Путин решил перевернуть стол, за которым шли переговоры. "Вы же все равно уже принципиально согласились отдать Красикова? — Выбирайте, кого за него хотите. Но только не Навального" — такой ответ 16 февраля он дал на предложение с Запада.

Хорошая новость. За такое в их мире убивают.

Плохая новость. Алексея это уже не вернет.

А всех, кто сейчас Путина отмазывает — запоминайте.

Алексей Ковалёв:

Честно говоря, не знаю, как относиться к заявлению Марии Певчих про сорвавшийся обмен Навального, но с логикой в целом согласен. Абсолютно иррациональная и поэтому контрпродуктивная путинская ненависть к Навальному стала одним из немногих явно сформулированных положений государственной идеологии. Её обслуживает целая отрасль госпропаганды, которую я раньше называл «отделом по борьбе с Навальным». Но, судя по количеству занятых в ней сотрудников, это уже полноценное министерство с кучей подотделов: силовых, шпионских, идеологических и так далее. Все эти сотни, если не тысячи людей, занимаются исключительно обслуживанием одной-единственной путинской фобии. В перевёрнутой логике этой отрасли живой Навальный ультимативно не совместим с живым Путиным, поэтому, к сожалению, итог вот такой.

Но объективно, конечно, устранение государством политического конкурента, да ещё таким подлым, подчёркнуто садистским способом, ни при каких обстоятельствах не может быть в интересах общества. Поэтому враги Навального — это буквально враги России. Чем хуже для них — тем лучше для нас, не забывайте об этом.

Сергей Пархоменко:

Я нисколько не сомневаюсь, что соратники и коллеги Алексея Навального на протяжении этих трех лет, пока он находился в путинских застенках, делали все от них зависящее, чтобы продвинуть идею обмена и вовлечь в переговоры как можно более влиятельных европейских и американских политиков. Как говорит теперь Мария Певчих, "мы, его команда, не могли не работать над этим, и мы работали". Я относился и отношусь к этим усилиям с огромным уважением и сочувствием. И я бы очень хотел, чтобы появились существенные основания считать, что эти усилия постепенно продвигались к успеху.



Но сегодня я, к сожалению, должен констатировать: мы как ничего не знали раньше, так по-прежнему ничего не знаем о том, какова была позиция, собственно, Путина и его окружения, вообще российской стороны, на попытки обменять политика Навального на наемного убийцу Красикова. Рано или поздно мы будем знать подробности этих переговоров с "западной" стороны (вероятно, в частности, из Германии, которая была держателем основного "обменного капитала" в этой ситуации). Но что происходило со стороны путинского режима, мы не знаем. Путин, несомненно, свирепый маньяк-убийца, и нет никаких оснований считать, что он в данном случае отошел от своей привычной манеры мучить и убивать людей, которых считает своими врагами или в чьем лице видит для себя опасность.



В сегодняшнем рассказе Марии Певчих нет ничего, что свидетельствовало бы о том, что переговоры о "гуманитарном обмене" Навального в реальности куда-то продвинулись, и привели к реальному участию и поддержке именно с российской стороны.

Мария Певчих сообщает, дословно: “…Мне рассказали, что предложение обменять Навального Путину донес Роман Абрамович как неформальный такой переговорщик, общающийся с европейскими и американскими чиновниками и одновременно представитель Путина, такой неофициальный канал связи с Кремлем. Я спросила Романа Абрамовича, через общих знакомых, как, когда и при каких обстоятельствах он то сделал, что Путин сказал. Абрамович, к сожалению, на эти вопросы не ответил, но и отрицать ничего не стал...”



То есть информации о том, что российская сторона на сколько-нибудь высоком уровне была готова к обмену, у нас как не было, так и нет. Но есть, тем не менее, ясное понимание, что для Путина было бы совершенно естественно отдать распоряжение убить Алексея Навального (или согласиться на чью-то "инициативу", что одно и то же), чтобы раз и навсегда избавиться даже от призрачной идеи его освобождения, от самой теоретической возможности обмена. Это звериный рефлекс убийцы, и нет ничего удивительного, что он в очередной раз сработал именно так.

Олег Козловский:

Тут что-то не сходится. Если Путин не хотел отдавать Навального, что мешало ему просто так сказать? Без его согласия никакого обмена быть не могло бы. Зачем было убивать?



Если объяснять все его безумием и иррациональностью, то при чем тут переговоры? Тогда просто: захотел убить - и убил. Я, кстати, думаю, что это вполне вероятный вариант.



Можно чисто гипотетически придумать другое объяснение: мол, Путин был согласен на обмен, но какая-то из кремлевских "башен" хотела его сорвать и не допустить выхода Навального на свободу. Переубедить Путина они не смогли, но зато смогли его убить. Но это уже мятеж на уровне пригожинского (а пожалуй даже опаснее, если это люди внутри системы), а Путин вместо уничтожения гнезда предателей довольно улыбается на встрече с какими-то студентами. Ну и в целом реакция системы такая, будто все идет по плану. Или Путин вообще уже ничего не контролирует, и ему остается только делать вид, что все в порядке? За неимением никаких подтверждений, такую версию отнесем к конспирологии.



И еще вопросы. Почему Германия, до сих пор наотрез отказывавшаяся от обмена Красикова на ненужных ей американцев, вдруг согласилась обменять его на американцев и Навального? Из-за того, что когда-то при другом правительстве его здесь лечили? Неожиданная сентиментальность для расчетливых немцев, но исключать нельзя.

И согласен ли был Навальный на свой обмен? Он был известен своим упрямством, а отъезд из России, да еще и с освобождением немецкого киллера, был бы для него признанием, как минимум, ошибочности своего возвращения в январе 2021. Кроме того, в российских тюрьмах остались бы его соратники и адвокаты. А те же немцы ни за что не согласились на обмен, если бы был риск, что Навальный, сойдя с трапа самолета, сказал бы: "Ну и зачем вы сговорились с Путиным и меня сюда привезли, предатели?" Возможно, конечно, что он пересмотрел свое отношение и готов был вернуться (и ни один разумный человек его бы не упрекнул), но опять же, пока никаких доказательств этому нет.

Кирилл Шулика:

Кроме того, важный момент по обмену, что Навального должен был помиловать Путин, то есть подписать указ, как в свое время он помиловал Ходорковского (признан Минюстом иноагентом) в обмен на отъезд. Я уверен в том, что подобное изначально выглядит невозможно даже чисто теоретически. Кроме того, Навальный создал бы огромную проблему, скажем, вернувшись в Россию через пару месяцев.

Поэтому, повторю, скорее, это соратники Навального пытались продать воздух и форсировать обмен через западных политиков. И в этой части я как раз верю, что Абрамович мог предложить Кремлю схему. Но я совершенно не верю в том, что она обсуждалась.

Александр Кынев:

Сорвать обмен убийством это бред.

Во первых, никто никого менять не обязан. Не хотели бы, просто не стали бы менять и никаких проблем. Обмен дело добровольное

Во вторых, согласие меняемого тоже требуется. Он был согласен? Мне кажется, что нет.

Антон Орехъ:

История с обменом (именно обменом) Навального на Красикова кажется мне абсолютно неправдоподобной. Извините, если кого-то обидел

Остап Кармоди:

Это бред. ФБК не могут договориться ни о каком обмене, они не правительство, они могут только за него лоббировать. Путину не нужно никого убивать, чтобы сорвать обмен — ему достаточно просто от него отказаться.

Навального конечно убили. Не знаю, почему это сделали сейчас, но более идиотскую версию чем "чтобы сорвать обмен" выдумать сложно при всём старании. Скорее всего его убили просто к выборам, потому что он никак не хотел замолчать.

Любому человеку с парой извилин изначально было ясно, что Путин больше никогда не согласится отпустить Навального живым, и уж тем более за границу. Что никакие Красиковы не могли быть для него ценнее его главного врага. Единственный смысл этой чуши с обменами — желание ФБК набить себе цену.

Ещё раз хочу выразить надежду, что Юлия не будет следовать их советам: пока все её действия и слова выглядят в пять раз более осмысленно, чем всё, что делал ФБК за последние годы.

Александр Невзоров:

«Обмен» Навального - чистейшая и нелепая мифология.

Согласно логике создателей мифа - путин, чтобы помешать путину поменять Навального - приказывает его убить.

Абсурд. Путин, конечно, умалишенный, но не до такой степени, чтобы вступать с самим собой в силовой конфликт.

Несомненно, Навального убили.

Но совсем не по причине «обмена».

Более того, этот миф -серьезная девальвация Навального.

Да, его взгляды были романтичны и наивны. Но он был опытным и виртуозным бойцом, пророком и идеологом.

Путину он внушал панический страх. Никогда кремлевский упырь не согласился бы дать Алексею Анатольевичу свободу.

Путин отлично понимал как именно Навальный ею воспользуется и каковы будут последствия.

Станислав Кучер:

Не очень понимаю смысл споров о том, собирались обменивать Навального на Красикова, или нет, как и шире - был ли главный политзаключенный России убит по приказу из Кремля, или умер внезапно сам. Какой, помимо праздного любопытства, в них практический смысл?

1. Меняют ли они глагол "убит" на "умер"? Делают ли "нацлидера" и его спецслужбы человечнее, снимают ли с них ответственность за смерть Алексея? Нет, поскольку а) покушение на жизнь Навального уже было и б) пыточные условия заключения могли изменить в любой момент, но менять не стали.

2. Помогает или мешает этот разговор спасению остающихся в РФ политзаключенных (Владимира Кара-Мурзы, Ильи Яшина, Андрея Пивоварова и других)? Нет, их жизнь ровно в такой же опасности, как и раньше. От ответа на вопрос, планировал Кремль обменять Навального, или нет, перспективы их обмена не зависят. Все, от кого зависит хоть что-то, должны продолжать делать все возможное для их освобождения. Или не должны?

3. Повлияет ли этот спор на ход войны в Украине? Увеличит ли шансы на появление реальной оппозиции в России? Изменит отношение Запада к путинскому режиму? Ну, серьезно.

Смерть Навального, безусловно, изменила и повлияла на многое. Масштабы этого влияния станут известны позже. Искать правду о том, как именно все случилось в тюрьме, нужно в любом случае. А вот спорить о присутствии-отсутствии логики в деяниях Путина, параллельно вольно или невольно пиная то ФБК, то украинцев, то западные правительства - только время тратить и в любом случае лить воду на мельницу Кремля.