Участниц Pussy Riot заочно приговорили к срокам до 13 лет колонии

Антон Пономарев (слева) и Мария Алёхина, перформанс Pussy Riot в Берлине, Германия, 12 мая 2022 года
Антон Пономарев (слева) и Мария Алёхина, перформанс Pussy Riot в Берлине, Германия, 12 мая 2022 года

Басманный суд Москвы заочно приговорил пятерых участниц группы Pussy Riot к срокам от восьми до 13 лет колонии по делу о распространении "фейков" об армии России, сообщает "Медиазона".

Мария Алёхина получила 13 лет лишения свободы, Тасо Плетнер — 11 лет, Ольга Борисова, Диана Буркот и Алина Петрова — по восемь лет. Через адвокатов все подсудимые заявили, что не признают вину.

Уголовное дело было возбуждено из-за антивоенного клипа 2022 года "Мама, не смотри телевизор" и акции 18 апреля 2024 года в мюнхенском музее "Пинакотека современности". Во время перформанса участницы Pussy Riot критиковали войну России против Украины и называли президента Владимира Путина военным преступником.

На акции одна из участниц помочилась на портрет президента.

По версии обвинения, в клипе содержались ложные сведения о действиях российской армии, в частности об убийствах мирных жителей на территории Украины.

В феврале Басманный суд заочно арестовал участниц Pussy Riot, после чего их объявили в розыск. В мае следователи пришли с обысками к родственникам обвиняемых.

