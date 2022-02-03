Украина и Турция подписали соглашение о зоне свободной торговли

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр торговли Турции Мехмет Муш подписали соглашение о свободной торговле между странами. Это произошло в рамках визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев, сообщает агентство УНИАН.

Соглашение предусматривает обнуление Турцией пошлин на 10 137 товарных позиций – это 95% от общего количества товаров. Еще на 1348 товарных позиций будут действовать тарифные квоты или уменьшенные пошлины. Как отмечает агентство, на данный момент Украина ввозит в Турцию лишь десятую часть этих товаров. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписание соглашения позволит увеличить валовой внутренний продукт страны.

Также Украина и Турция подписали соглашение о расширении совместного производства беспилотных летательных аппаратов. "Особое внимание мы сегодня уделили сотрудничеству в авиационной и оборонной промышленности. Это один из локомотивов нашего стратегического партнерства. Наша цель – реализация конкретных проектов создания совместных предприятий, обмен опытом, обмен технологиями. Сегодня подписано соглашение, которое расширит производство беспилотных летательных аппаратов", – сказал Зеленский на совместном с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом брифинге.

По итогам переговоров Эрдоган заявил, что Турция продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, включая Крым. Он также повторил свои предварительные заявления о желании стать посредником между Украиной и Россией в вопросе достижения мира. "На сегодняшних переговорах я еще раз повторил, что мы с удовольствием примем в Турции саммит на уровне лидеров или переговоры на техническом уровне", – сказал Эрдоган.

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