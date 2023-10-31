Украина и запрет Русской церкви. Эфир в 20:30

Когда окончательно может быть принят закон, запрещающий деятельность в Украине религиозных организаций, связанные с Россией? Почему в Верховной Раде отказались рассматривать более жесткие законопроекты касательно запрета УПЦ?

Гости Виталия Портникова – Николай Княжицкий, депутат Верховной рады Украины, член парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, и отец Георгий Коваленко, священник Православной церкви Украины, ректор Открытого Православного университета святой Софии Премудрости. Эфир в 20:30.



