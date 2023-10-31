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Украина и запрет Русской церкви. Эфир в 20:30

В Киево-Печерской Лавре во время православного сочельника, 6 января 2023 года
В Киево-Печерской Лавре во время православного сочельника, 6 января 2023 года

Николай Княжицкий и отец Георгий Коваленко: что предполагает новый закон?

Когда окончательно может быть принят закон, запрещающий деятельность в Украине религиозных организаций, связанные с Россией? Почему в Верховной Раде отказались рассматривать более жесткие законопроекты касательно запрета УПЦ?

Гости Виталия Портникова Николай Княжицкий, депутат Верховной рады Украины, член парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, и отец Георгий Коваленко, священник Православной церкви Украины, ректор Открытого Православного университета святой Софии Премудрости. Эфир в 20:30.

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