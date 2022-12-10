СБУ обыскивает храмы Московского патриархата в Харькове и области

Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные мероприятиях в храмах Украинской православной церкви в Харькове и области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в фейсбуке . До мая 2022 года УПЦ относила к Московскому патриархату.

Обыски проводятся в том числе на территории Свято-Покровского мужского монастыря, расположенного в центре Харькова, а также ещё в 13 монастырях, храмах и соборах.



"Учитывая вооруженную агрессию России, данные мероприятия проводятся, чтобы исключить использования религиозных общин как ячейки "русского мира" и защитить населения от провокаций и террористических актов", – объясняют в СБУ.



Накануне ведомство сообщило, что ректор Почаевской духовной семинарии УПЦ – архиепископ Иов Шумской – подозревается в нарушении равноправия граждан по расовой, национальной или религиозной принадлежности (161 статья УК Украины).

В последние недели СБУ проводит обыски на объектах УПЦ (МП) по всей Украине. В результате правоохранители выявляли "большое количество антиукраинских материалов", а также документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур. Об этом пишет украинская служба Радио Свобода.

В УПЦ призывают "не разжигать внутреннюю войну" и заявляют, что обвинения в коллаборационной деятельности в адрес некоторых священников являются "недоказанными и безосновательными". Кремль назвал обыски очередным звеном в цепи военных действий против русского православия.

В мае УПЦ в знак несогласия с позицией патриарха Кирилла, который фактически поддержал военное вторжение в Украину, провозгласила самостоятельность и независимость от Московского патриархата. При этом литургическое общение между УПЦ и РПЦ сохранилось.

В конце ноября обыски были проведены в самом известном и самом крупном монастыре Украины - в Киево-Печерской лавре. 15 ноября Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье об оправдании российской агрессии из-за песни, которую спели прихожане Киево-Печерской лавры. В тексте песни упоминалась "матушка — Русь".

В конце октября исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк заявил, что с начала войны ведомство открыло 23 уголовных дела против деятелей УПЦ, а 33 священнослужителя являются подозреваемыми - "от классических агентов сбора глубинной информации до банальных корректировщиков огня в рясах".

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