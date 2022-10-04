Украина официально отказалась от переговоров с Владимиром Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 30 сентября. В нём говорится о невозможности вести переговоры с действующим президентом России Владимиром Путиным. Решение СНБО было принято в ответ на аннексию Россией территорий Украины.
Указ Зеленского был опубликован 4 октября. Также был одобрен текст обращение президента Украины, председателя Верховной рады и премьера в НАТО. Кроме того, в документе есть рекомендация Раде ускорить принятие законопроектов "о надлежащем санкционном и ином реагировании на эскалацию со стороны Российской Федерации".
30 сентября Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Он также заявил, что Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Владимир Путин. Заявление Зеленского стало ответом на аннексию Россией регионов Украины.
- Также 30 сентября в Верховную Раду Украины был внесен законопроект о национализации всех российских активов в стране. Совет нацбезопасности и обороны Украины принял решение о применении санкций к значимым физическим и юридическим лицам России.
- Президент Путин несколько раз заявлял о готовности Москвы к переговорам с Киевом, но ни разу не давал понять, что будет участвовать в них напрямую.
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