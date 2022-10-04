Украина официально отказалась от переговоров с Владимиром Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 30 сентября. В нём говорится о невозможности вести переговоры с действующим президентом России Владимиром Путиным. Решение СНБО было принято в ответ на аннексию Россией территорий Украины.

Указ Зеленского был опубликован 4 октября. Также был одобрен текст обращение президента Украины, председателя Верховной рады и премьера в НАТО. Кроме того, в документе есть рекомендация Раде ускорить принятие законопроектов "о надлежащем санкционном и ином реагировании на эскалацию со стороны Российской Федерации".

30 сентября Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Он также заявил, что Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Владимир Путин. Заявление Зеленского стало ответом на аннексию Россией регионов Украины.