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Украина предъявила экс-президенту Януковичу новые обвинения

Виктор Янукович

Генеральная прокуратура Украины предъявила новые обвинения бывшему президенту страны Виктору Януковичу. По данным прокуратуры, в 2014 году Янукович дважды незаконно пересёк границу с Россией и переправил через неё не менее 20 человек. Кроме того, следствие считает, что он подстрекал свою охрану к дезертирству.

По версии следствия, незаконная переправка людей осуществлялась Януковичем при содействии начальника службы безопасности президента, а также представителей России. Люди попадали в Россию по морю и по воздуху. Самолёты и корабли, на которых их перевозили, принадлежали российской стороне. В те же дни он уговаривал дезертировать сотрудников охраны.

Всё это происходило в феврале 2014 года, когда Янукович был отстранён от власти в результате массовых протестов. Спустя несколько дней он покинул Украину и бежал в Россию.

В Украине Янукович заочно приговорён к 13 годам лишения свободы по обвинению в государственной измены. Суд признал его виновным в том, что в 2014 году, во время массовых протестов на Майдане, президент обращался к России с просьбой ввести в Украину войска. Суд по новым обвинениям также будет проходить заочно.

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