В Украинскую службу Радио Свобода обратилась гражданка РФ Анна Данилова. Она из Самары и ищет своего мужа, военнослужащего 15-той бригады армии России Ярославцева Александра Петровича, 1974 года рождения. Он принимал участие в боевых действиях на территории Украины на черниговском направлении, возле села Новая Басань. 31 марта ВСУ освободили этот населенный пункт. Анжелика Руденко, журналист проекта Украинской Службы РСЕ/РС Крым. Реалии, выясняла, есть ли Ярославцев в списках военнопленных или погибших. Для этого были направлены официальные запросы в компетентные ведомства Украины.

Анна Данилова - одна из тех ста семей россиян, которые в июле 2022 года обратились к президенту России Владимиру Путину с требованием найти своих сыновей, мужей и братьев, находившихся в зоне боевых действий в Украине.

"Все сгорели, собирать нечего"

23 февраля муж сказал Анне, что их часть заводят на учения в Украину и что они будут там стоять между двумя конфликтующими сторонами, как они когда-то были в Нагорном Карабахе, рассказывает женщина. Она удивилась, что документы у мужа забрали, у него был только кнопочный телефон.

Я поняла из разговора, что вообще все не так, и они не там, где они должны быть

"А потом позвонил мне 3 марта. И сказал, что здесь все не так и не слушай, что там говорят. Я поняла из разговора, что вообще все не так, и они не там, где они должны быть. По телефону нам же нельзя долго разговаривать", – говорит она.



В конце марта Генштаб ВС Украины сообщил, что российские войска отводят отдельные подразделения с территорий Киевской и Черниговской областей, а также частично отходят на территорию Беларуси. 31 марта с тяжелыми боями Новая Басань была освобождена. Уже 1 апреля в освобожденном населенном пункте работал корреспондент Украинской Службы Радио Свобода Марьян Кушнир. По кадрам его репортажа можно сделать выводы о масштабах боевых действий в этом населенном пункте.



В военной части мужа Анне сказали, что в результате боя в Новой Басани военнослужащие из их части "все сгорели, собирать нечего".

Но уже 4 апреля ей позвонили с украинского номера и сказали, что ее муж Александр Ярославцев выжил, но сильно ранен. Сообщил ей об этом мужчина, который представился бойцом ВСУ по имени Влад. Сказал, что в вещмешке Ярославцева нашел телефон и в нем есть номер Анны.



"Когда уходят, они телефон берут такой обыкновенный, без камер, мы их "тапики" называем. И там на телефоне была такая бумажка наклеена и написано "Ярославцев А.П", и номер телефона", – рассказывает Анна.



Для подтверждения Анне прислали фото телефона ее мужа и шевронов.

"Ваш знакомый умер, похоронку вы не получите"

После 6 апреля служащий ВСУ Влад больше не связывался с Анной. И она решила звонить местным жителям Новой Басани, чтобы выяснить, где ее муж.

Я узнала, что наши раненые, кто успел, убежали, кто-то ушел, кого-то взяли в плен. Много было погибших

Говорит, что тогда, еще в апреле, могла звонить в Украину, сейчас связь заблокирована: "Я узнала, что наши раненые, кто успел, убежали, кто-то ушел, кого-то взяли в плен. Много было погибших. И когда местные жители пошли собирать тела, то увидели, что он жив, и отвезли его в больницу. Я начала звонить по православным храмам Черниговской области. В один, другой позвонила, где-то гадости говорили, всяко-разно люди реагируют, потом один батюшка согласился".

Анна говорит, что подтверждение о том, что ее муж ранен и находится в больнице, она получила от украинского священника, который согласился ей помочь и поехал в больницу. От врачей она узнала, что у мужа повреждены память и зрение, и он не может говорить. Последний раз священник связался с Анной 1 июня, сообщив, что ее мужа забрали из больницы люди в военной форме.

В то же самое время – в конце апреля, еще один военнослужащий ВСУ Михаил, так он представился, связался с братом Александра Ярославцева Сергеем и сообщил ему в переписке, что 15 российских военнослужащих были убиты во время боя и похоронены в селе Новая Басань.



"Он сказал, что он (служит – ​ред.) в теробороне, что наших убили и 15 человек закопали. Что наши военные погибших бросили, а сами ушли и убежали. Вот, и что сама могила 15 человек находится в Новой Басани на выезде в сторону Перемоги", – вспоминает о том разговоре Анна.



Анна передала редакции номер телефона, с которого звонил Михаил. Мы связались с ним, и он подтвердил, что был в Новой Басани в составе ВСУ. Видел погибшего российского солдата Александра Ярославцева и его документы. Он сообщил родственникам, где именно похоронили Ярославцева. Михаил дал согласие на публикацию их переписки.

Позже у местных жителей Анна узнала, что в селе Новая Басань есть четыре захоронения российских солдат. Она пыталась писать в украинские органы власти, но говорит, что письма возвращаются. Дозвониться в Украину она тоже не может.

"Я сама должна доказать, что он жив или в плену"

В воинской части мужа Анне Даниловой сказали, что не могут ничем ей помочь – Ярославцев Александр числится в списке пропавших без вести.

Мне лично сказали, это мне сказали и ФСБ, и военная прокуратура, я сама должна доказать – фото, видео, что он жив

"К командиру части приезжают родители из Питера, из Дагестана, из Москвы. Они ничего не делают – командиры говорят: сторона неподконтрольная, и мы не можем договориться. Мне лично сказали, это мне сказали и ФСБ, и военная прокуратура, я сама должна доказать – фото, видео, что он жив. У них нет официальных полномочий делать запросы в Украину, я должна все это доказать сама. И тут же с меня взяли подписку в прокуратуре, что если я общаюсь с Украиной, то мне грозит 7 лет (тюрьмы – ред.)", – рассказывает россиянка.

Анна в интервью Украинской службе Радио Свобода сообщила, что не боится общаться и дает разрешение на публикацию всего, что она рассказала.

Анна Данилова и еще несколько женщин ездили в Москву регистрировать обращение к Владимиру Путину. Более 100 семей российских военнослужащих требуют найти своих сыновей, мужей и братьев, которые находятся в зоне боевых действий в Украине. От ведомств и министерств родственники получают отписки. Наши коллеги из редакции Север.Реалии общались с Анной и другими матерями и женами.



Анна говорит, что на нервной почве у нее отказали ноги. Она сильно болеет и похудела: "Мне нечего терять. Я просто медленно умираю, приступ был, просто падаю и отключаюсь. Я молю бога, чтобы каждый день давал мне сил, еще денечек, и еще денечек. Чтобы были силы найти. Я просто не знаю, как мне еще доказывать. На какие телефоны звонить, куда писать, кому как кричать".

"Все уволились. У нас больше нет части"

Позвонив по телефону, с которого с Анной связывался служащий ВСУ Влад, редакция выяснила, что действительно этот номер принадлежал ему.

Территориальная оборона под руководством Владислава взяла этих шестерых пленных, но дальше они их передали ВСУ

Его мама Светлана Стадник сообщила, что ее сын Владислав Стадник погиб в мае, защищая Украину в боях на донецком направлении. Она поделилась с нами видео, которое было в телефоне Владислава.

"На телефоне Владислава есть записанное видео, как они в Новой Басани брали шестерых пленных. Есть видео, как они приводили людей из деревни узнавать этих пленных. Владислав мне лично рассказывал, что они звонили мамам пленных, чтобы те приезжали, забирали своих сыновей и рассказывали, что их сыновья здесь делали на нашей территории. Я знаю, что территориальная оборона под руководством Владислава взяла этих шестерых пленных, но дальше они их передали ВСУ", – рассказала Светлана Стадник.

Внимательно просмотрев все видео с телефона Владислава Стадника, мы нашли мужа Анны. На нем шестерых российских военных берут в плен и один из них, которого называют "главным" этой группы, представляется: Ярославцев Александр Петрович. На вопрос, почему оказался в Украине, отвечает, что их отправили на учения.

Крым.Реалии направили запросы в официальные органы Украины, чтобы выяснить статус военнослужащего армии РФ в Украине. В Национальном информационном бюро, которое ведет реестр военнопленных, сообщили, что "информация про Ярославцева Александра Петровича 1974 года рождения в реестре военнопленных врагов отсутствует".

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными ответил, что у них нет информации касательно Ярославцева Александра Петровича.

Служба розыска общества Красного Креста сообщила, что к ним не обращалась Данилова Анна по поводу поиска своего мужа.



В Новобасанской громаде редакции сообщили, что в сентябре все тела российских солдат, которые были закопаны на территории села, эксгумировали следственные органы. Был ли среди этих тел Ярославцев, не известно.

Я в ужасе от всего этого. Оправдания этому нет, и я не понимаю наших русских людей, которые кричат: давай, вперед

Анна Данилова уверяет, что не поддерживает военные действия, которые развязала Россия в Украине. И те, кто вернулся из их части, уволились со службы в армии.



"Я в ужасе от всего этого. Оправдания этому нет, и я не понимаю наших русских людей, которые кричат: давай, вперед – вот это все. Мы не хотели ничего этого (войны – ред.), у нас все, кто вернулись оттуда, кому повезло, – очень мало вернулось с этой Новой Басани – все уволились. У нас больше нет части. Потому что все были в шоке. Нет оправдания таким действиям".



Анна также нам рассказала, что в детстве жила в Крыму, а в школьные годы ездила летом в Николаевскую область в гости к бабушке. Хорошо понимает украинский язык. В одном из сообщений сказала, что после того, как она начала активные поиски мужа на территории Украины, ее преследует ФСБ. Об Анне и ее муже из Самары также писало российское издание "Медуза"​.