СБУ утверждает, что нашла склады российских военных в храме УПЦ

Служба безопасности Украины (СБУ) отчиталась в пятницу о результатах обысков в зданиях Украинской православной церкви (Московского патриархата) в четырёх регионах - в Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской и Ровенской областях.

Утверждается, в частности, что на территории церкви Святого праведного Иоанна Кронштадского в Херсонской области обнаружили бывшие склады с имуществом "оккупационных группировок России", и что эти склады были обустроены при содействии настоятеля церкви протоиерея Анатолия Корнева. Священник наладил контакт с руководством оккупационной администрации и находился на прямой связи с представителями ФСБ, заявили в СБУ. Про Корнева одновременно сказано, что он скрылся на левом берегу Днепра во время освобождения Херсона.

Спецслужба также информирует, что в ходе обысков её сотрудники нашли "прокремлевскую литературу, агитационные листовки запрещённых в Украине политических партий и российской символику". Отдельно упомянуты найденные в помещениях Свято-Троицкого Межирицкого монастыря в Ровенской области "пропагандистские материалы объединения, возглавляемого подозреваемым в госизмене Виктором Медведчуком".

Все обнаруженные доказательства, как отметили в СБУ, направлены на экспертизу. Кроме того сообщается о подозрении секретарю Кировоградской епархии по уголовной статье "о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности и религиозных убеждений".

Осенью украинские правоохранительные структуры начали проводить по всей обыски на объектах УПЦ, заявившей о независимости, но формально остающейся в структуре Русской православной церкви. Сообщалось, что в ходе следственных мероприятий, в том числе в храмах Киево-Печерской лавры, были найдены, среди прочего, "большое количество антиукраинских материалов", а также документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур.

В самой УПЦ призвали "не разжигать внутреннюю войну", а обвинения в коллаборационизме в адрес ряда священников назвали "недоказанными и безосновательными", пишет Украинская служба Радио Свобода.