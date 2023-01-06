Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

СБУ утверждает, что нашла склады российских военных в храме УПЦ

Иллюстративное фото

Служба безопасности Украины (СБУ) отчиталась в пятницу о результатах обысков в зданиях Украинской православной церкви (Московского патриархата) в четырёх регионах - в Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской и Ровенской областях.

Утверждается, в частности, что на территории церкви Святого праведного Иоанна Кронштадского в Херсонской области обнаружили бывшие склады с имуществом "оккупационных группировок России", и что эти склады были обустроены при содействии настоятеля церкви протоиерея Анатолия Корнева. Священник наладил контакт с руководством оккупационной администрации и находился на прямой связи с представителями ФСБ, заявили в СБУ. Про Корнева одновременно сказано, что он скрылся на левом берегу Днепра во время освобождения Херсона.

Спецслужба также информирует, что в ходе обысков её сотрудники нашли "прокремлевскую литературу, агитационные листовки запрещённых в Украине политических партий и российской символику". Отдельно упомянуты найденные в помещениях Свято-Троицкого Межирицкого монастыря в Ровенской области "пропагандистские материалы объединения, возглавляемого подозреваемым в госизмене Виктором Медведчуком".

Все обнаруженные доказательства, как отметили в СБУ, направлены на экспертизу. Кроме того сообщается о подозрении секретарю Кировоградской епархии по уголовной статье "о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности и религиозных убеждений".

Осенью украинские правоохранительные структуры начали проводить по всей обыски на объектах УПЦ, заявившей о независимости, но формально остающейся в структуре Русской православной церкви. Сообщалось, что в ходе следственных мероприятий, в том числе в храмах Киево-Печерской лавры, были найдены, среди прочего, "большое количество антиукраинских материалов", а также документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур.

В самой УПЦ призвали "не разжигать внутреннюю войну", а обвинения в коллаборационизме в адрес ряда священников назвали "недоказанными и безосновательными", пишет Украинская служба Радио Свобода.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Newsletter Subscription

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG