Украине, Молдове и Грузии дадут статус кандидатов в ЕС при ряде условий

Еврокомиссия сегодня рекомендует предоставить Украине, Республике Молдова и Грузии статус стран-кандидатов на членство в Евросоюзе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, решение будет принято при соблюдении странами ряда условий.

Еврокомиссия должна назвать Киеву и Кишинёву условия, которые касаются верховенства права справедливости и борьбы с коррупцией. Какие условия будут выдвинуты Грузии, агентство не уточняет.

Украина подала заявку на вступление в ЕС на фоне российского вооружённого вторжения. Следом свои заявки направили молдавские и грузинские власти.

Вчера Киев посетили президенты Франции и Румынии, канцлер Германии и премьер-министр Италии. Все четверо заявили, что поддерживают идею немедленного предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС. Канцлер Германии Олаф Шольц при этом заметил, что для предоставления Украине полноценного членства "должны быть выполнены требования в отношении демократии и верховенства закона".

Германская пресса, комментируя визит лидеров стран ЕС в Киев, обращает внимание, что поездка состоялась уже после того, как Украину посетили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Вместе с тем совместная поездка демонстрирует единство Германии, Франции, Италии и Румынии по вопросу Украины, отмечают СМИ.

Кроме того, издание Die Welt со ссылкой на источники пишет, что лидеры стран ЕС на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским призвали его возобновить переговоры с Москвой. Последний раунд прошёл в конце марта в Стамбуле. С той поры встреч не было.