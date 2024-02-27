Украинские военные подтвердили отход из двух сёл под Авдеевкой

Командующий украинской группировкой войск "Таврия" Дмитрий Лиховой подтвердил отход ВСУ из сёл Северное и Степное под Авдеевкой, пишет Украинская служба Радио Свобода.
"Наши войска совершили отход от небольших сёл Северное и Степное. У них на двоих до войны было до 100 жителей", – сказал Лиховой. При этом он отметил, что украинские военные "стабилизировали линию обороны в районах Тоненького, Орловки и Бердичей".
До этого во вторник министр обороны России Сергей Шойгу заявил на коллегии ведомства о переходе населенного пункта Северное под Авдеевкой под контроль российской армии. Накануне об этом писали российские военные блогеры и украинские OSINT-аналитики. Также они утверждали, что ВСУ отошли из села Степное.
Также во вторник, 27 февраля, Воздушные силы Украины заявили, что сбили на востоке страны два российских истребителя-бомбардировщика Су-34. Командующий Воздушными силами Николай Олещук опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, изображен один из самолетов после его поражения. Независимых подтверждений этих данных нет.
Минобороны России на сведения о двух сбитых российских Су-34 пока не отреагировало. Провоенный российский телеграм-канал Fighterbomber утверждение украинских военных об одном сбитом Су-34 во вторник днём отрицал, отмечает Русская служба Би-би-си.
- В ночь на 17 февраля украинская армия ушла из Авдеевки Донецкой области. Бои за город, расположенный к северо-западу от Донецка, шли с самого начала российского широкомасштабного вторжения в Украину. Ранее украинское командование и иностранные разведки сообщали, что в районе Авдеевки складывается крайне неблагоприятная для ВСУ боевая обстановка.
- Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя отход вооружённых сил Украины из Авдеевки, отметил, что это произошло на фоне острой нехватки боеприпасов. Украинский лидер активно призывает страны Запада, оказывающие поддержку Украине, продолжать помощь. Он подчёркивает, среди прочего, что дефицит оружия, особенно артиллерии и средств дальнего радиуса действия, лишь усиливает позиции президента России Владимира Путина.
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