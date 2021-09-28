Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Лицом к событию

Забыли Зиничева, воскресили Медведева

Владимир Путин между 5 и 8 сентября 2021 года
Очередное таежно-медовое путешествие В. Путина и С. Шойгу на этот раз сильно запоздало. Романтическую фотосессию выложили лишь на 19-й день после того, как пара вернулась из сибирской тайги. Почему? Стеснялись? Соблюдали траур по адъютанту Владимира Путина Евгению Зиничеву, который погиб на Севере в последний день этого их совместного отдыха? А также: зачем на сцену снова выпустили Дмитрия Медведева? Еще и агрессивного. И под каких персонально губернаторов меняют законодательство так, что им всем разрешат избираться еще и еще? В эфире политолог Глеб Павловский и журналист Дмитрий Семенов. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Сказано на Эхе

Russian Echo Widget

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG