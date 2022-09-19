Умер совершивший самый длительный полёт на орбиту космонавт Поляков

Советский и российский космонавт Валерий Поляков умер на 81 году жизни, сообщила госкорпорация Роскосмос. В 1995 году он установил рекорд продолжительности полёта в космос, проведя на орбите 437 суток.

Поляков был отправлен на орбитальную станцию "Мир" 1 августа 1994 года и вернулся на Землю в конце марта 1995. Такое длительное пребывание в невесомости — серьёзная нагрузка на организм. Космонавты в условиях микрогравитации сталкиваются с потерей костной массы, атрофией мышц, подавлением иммунной системы. У них перераспределяется жидкость в организме, нарушается работа вестибулярного аппарата и развивается дальнозоркость.

По гражданской профессии космонавт был врачом, доктором медицинских наук. Перед зачислением в отряд космонавтов он работал в Минздраве и в скорой помощи. На орбите он исследовал методы медицинского обеспечения длительных экспедиций и проводил медико-биологические эксперименты.

Роскосмос утверждает, что программа Полякова позволила доказать, что человеческий организм готов не только к исследованиям на околоземной орбите, но и в дальнем космосе. За самый длительный полёт он был удостоен звания Героя России. За первую экспедицию в 1989 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза и вручена высшая советская награда — Орден Ленина.