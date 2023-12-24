Умеров: о демобилизации в ВСУ можно говорить только после войны

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев сможет говорить о демобилизации только после завершения войны.

В разговоре с телеканалом "Суспильне" глава Минобороны также отметил, что понятие мобилизации среди украинского населения несколько "демонизировано". По словам Умерова, подобные "мировоззренческие" вопросы стоит менять.

Министр также напомнил, что Россия продолжает боевые действия, украинское оборонное ведомство нашло решения, которые дадут понять возможность военнослужащим, которые уже два года находятся на фронте, какие будут правила для отдыха или для частичного увольнения из армии. Для этого Минобороны готовит соответствующий законопроект, подчеркнул Умеров.

"Это будет огромный кластер решений, которые скапливались последние два года. А вообще наша цель — изменить парадигму, чтобы служение не воспринималось как наказание", — сказал глава Минобороны.

В свою очередь генерал ВСУ Дмитрий Марченко в разговоре с Deutsche Welle обратил внимание, что у Украины больше нет добровольцев, которые бы хотели вступить в ряды украинской армии.

Ранее на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский сообщил о просьбе со стороны военных мобилизовать дополнительно до 500 тысяч человек. Окончательно это не утверждено.

Российское Минобороны на днях отказалось ограничить срок службы мобилизованных одним годом и сообщило, что призванные военнослужащие будут находиться на службе до окончания войны. По утверждению ведомства, срок военной службы граждан, призванных по мобилизации, истекает по завершению периода частичной мобилизации на основании указа президента.

Владимир Путин ранее заявлял, что в указе о прекращении мобилизации нет необходимости. Правозащитники указывают на то, что отсутствие указа позволяет властям не отпускать мобилизованных со службы.

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