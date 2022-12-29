UnionPay ограничила снятие наличных с карт российских банков за рубежом

Китайская платежная система UnionPay ввела лимит на снятие за рубежом наличных с карт, которые выпустили российские банки. Об этом сообщил банк "Приморье", информацию также подтверждает источник РБК.

Теперь в день можно будет снять не более 50 тысяч юаней (порядка 500 тысяч рублей) или эквивалент в другой валюте, а в год – не более 500 тысяч юаней (чуть больше 5 миллионов рублей).

"При необходимости снятия наличных в банкоматах сверх установленного лимита рекомендуем оформить дополнительную карту UnionPay", – говорится в сообщении банка "Приморье".

При этом безналичные операции не ограничиваются, заявили РБК в банке "Зенит".