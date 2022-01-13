Устроившего стрельбу в Пермском университете признали вменяемым

Психолого-психиатрическая экспертиза признала вменяемым Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Об этом РИА "Новости" заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

"Обвиняемому проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, признавшая его вменяемым. Мотивы и цели совершенных преступлений устанавливаются", – рассказал Бастрыкин.

20 сентября 2021 года студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном университете. В результате стрельбы погибли 6 человек. 48 человек, с учетом нападавшего, были ранены. Стрелка задержали после того, как его ранил сотрудник ДПС, который первым прибыл на место стрельбы. 14 октября Александр Бастрыкин заявил, что Бекмансуров признал вину. Ему предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, покушении на убийство и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.