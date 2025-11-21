Уступка или капитуляция

Президент Украины Владимир Зеленский получил проект мирного плана США. Документ состоит из 28 пунктов.

Axios, The Telegraph, Reuters, Financial Times сообщили, что условия плана предполагают фактическую передачу Донецкой и Луганской областей России. План также предусматривает значительное сокращение численности ВСУ, отказ Украины от использования дальнобойных ракет и запрет на размещение в Украине иностранных войск.

План, разработанный командой Трампа в консультациях с представителями России, предусматривает ряд новых уступок со стороны Украины – в том числе отказ от планов вступить в НАТО. При этом план предусматривает гарантии безопасности Украине, аналогичные положениям статьи 5 устава НАТО о коллективной обороне.

По информации Financial Times, администрация Трампа оказывает давление на власти Украины и хочет, чтобы Киев одобрил мирный план в ближайшие несколько дней.

"Обсудили план по миру для Украины и всей Европы. Ценим усилия США, президента Трампа и его команды для завершения этой войны. Работаем над документом, который подготовила американская сторона. Это должен быть план, который обеспечит реальный достойный мир", - написал президент Украины Зеленский после разговора с президентом Франции Макроном, премьер-министром Великобритании Стармером и канцлером Германии Мерцем.

Россия официально не получала план США по завершению войны в Украине, говорят в Кремле.

На встрече с Генштабом РФ Владимир Путин вскользь упомянул новый план Трампа, но, судя по его словам, с действующим руководством Украины он вступать в переговоры не хочет.

