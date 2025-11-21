"Сложнейший момент в нашей истории". Зеленский о мирном плане США

Владимир Зеленский подтвердил получение нового американского плана по прекращению войны в Украине, заявив, что на Украину сейчас оказывается сильное давление и что "следующая неделя будет очень насыщенной"

Владимир Путин вновь назвал нелегитимным нынешнее политическое руководство Украины

Вашингтон отрицает, что новый мирный план CША выгоден только России

ВСУ и российские военкоры опровергают заявление начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о захвате города Купянск

Депутаты Верховной Рады Украины призывают Зеленского уволить всех причастных к коррупционному скандалу с «откатами» в энергетической отрасли

Государственная дума приняла в третьем чтении государственный бюджет на ближайшие три года

Дональд Трамп осудил заявление группы конгрессменов-демократов к американским военным не выполнять «незаконные» приказы его администрации

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала проявлением открытости президента фразу Трампа «Тихо, свинка», сказанную в адрес журналистки президентского пула

«Книга недели»: Александра Свиридова. «Не нам решать, кого любить». Издательство Las Press

Журналисты Радио Свобода Ярослав Шимов и Андрей Шарый стали лауреатами премии «Просветитель» за книгу «Нация и порядок. Центральная Европа и Балканы между мировыми войнами»