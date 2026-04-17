"Утопил жизнь в страхе". Соцсети – об интервью Красовского

В соцсетях обсуждают интервью Ксении Собчак с Антоном Красовским, который в 2018 году возглавлял ее предвыборный штаб. Кроме того, он работал журналистом на НТВ, сотрудничал с глянцевыми изданиями, создал фонд "СПИД.Центр" для помощи людям с ВИЧ, пытался баллотироваться на пост мэра Москвы, в 2019 возглавил дирекцию русскоязычного вещания RT, а в 2022 был уволен из-за того, что он в эфире призвал топить и сжигать украинских детей. Из-за поддержки российской агрессии и нарушения территориальной целостности Украины находится под персональными международными санкциями разных стран.

Собчак записала интервью в квартире Красовского, где висит портрет Владимира Путина, а также в автозаке, в котором они катались по Москве – там Красовский устроил истерику.

"Время живого разговора прошло. Я ссу много, сам не понимаю чего. <…> Если тебя могут прямо сейчас взять, чего не ссать-то. Нет же правил посадки. <…> Я превратился в советского человека. Я просто ссу всего", – признался он.

Зрители отмечают, что распад человека, которого некогда знала "вся Москва" – жуткое и поучительное зрелище.

Юлия Клеттенберг:

Посмотрела интервью Собчак с Красовским. С тем же чувством, с которым в детстве ходила смотреть чучело двухглавого теленка и заспиртованных уродцев в кунсткамере. И взгляд отвести невозможно, и вздрагиваешь от омерзения.

Евгения Альбац:

Чего боится? Всего. Его съедает страх

Мне всегда было жалко Красовского: его неожиданный coming out — неожиданный, кажется, и для него самого — создал ему кучу проблем. Ну а потом еще и ВИЧ. Казалось, ему в путинской гомофобной и жестокой стране ну никак не выжить. Он попытался встроиться, тексты, произносимые им (впрочем, и раньше, до войны) были омерзительны. В интервью Собчак он лицом после пластики, бритыми висками, манерой поведения, словарем, тоном — он выглядит совершенно обезумевшим, в состоянии человеческого распада нацистом. И в конце он вдруг говорит, он — боится. И это самое честное , что он сказал за все это странное интервью. Чего боится? Всего. Его съедает страх. В гостиной его квартиры — фотография Путина, на другой стене — икона, купленная, как он сам сказал на Авито за 150 тыс рублей. "Царь земной и царь небесный" ,— объясняет он Собчак. Согласна с Юлей — Красовский вызывает брезгливость. И ужас. Небесталанный человек — так глупо и мерзко утопил в собственном страхе свою жизнь.

Виктор Шендерович:

Посмотрел совсем недолго, но вполне достаточно, чтобы сформулировать: Ксения Собчак – такой законченный гриф-стервятник, что тела, от которого она отрывает куски, жалко, даже если это Антон Красовский.

Сергей Николаевич:

Давно его не видел. Последний раз мы переписывались по мессенджеру весной 2020 года, когда я лежал в больнице с ковидом. В те дни как раз умер Шура Тимофеевский, наш друг, и Антон горько корил себя, что не успел ему помочь. В какой-то момент меня перевели в улучшенную одноместную палату с видом на козырек служебного входа и подъезжающие скорые. Это была целиком его заслуга. Но когда дела мои пошли на поправку, он быстро исчез. К тому времени мы уже давно не общались. Я, занятый своими проблемами, не проявлял инициативы, да и он по всему не рвался поддерживать отношения. Кажется, это ему было не надо.

И сейчас, когда я смотрел этот кошмарный выпуск «Осторожно, Собчак», где он кричит, матерится, требует выпустить его из автозака, нервно курит в сугробе, а потом честно и вполне трезво признается, что стал совсем советским человеком, а потому всего на свете боится, или как он сам выразился «ссыт»» – все это время я не мог отделаться от чувства, что присутствую при каком-то дурном спектакле, который Антон сам разыграл, поставил и сам чуть не сорвал. One man show! Все сам! И Ксения Собчак тут только зритель в девятом ряду. Хотя и пытается задавать свои вопросы и смотрит на него, как смотрят советские медсестры на доходяг, которым уже нельзя помочь. С холодной безнадежностью.

Несносный характер. Перманентная истерика. По поводу и без

Такая вот судьба. Всех вечно задирать, раздражать, злить. Бросаться направо-налево злыми словами. На всех работах быть первым кандидатом на вылет. Быть вечно отвергнутым, изгнанным, вычеркнутым из всех списков… Несносный характер. Перманентная истерика. По поводу и без. Это Красовский.

Но я-то знаю, что он может быть и другим. Помню, как однажды он пришел ко мне на встречу, обритый под ноль. На мой недоуменный вопрос рассказал, что только что вернулся из онкологической клиники. Он там познакомился с подростком, у которого был плохой диагноз. Чтобы как-то его развеселить, пообещал, что тоже обреется наголо. И будет такой же лысый. За компанию! Антон сдержал слово, а в тот день как раз выяснилось, что парень умер.

Он сидел напротив меня и время от времени ощупывал свою бритую голову, делавшую его похожим на каторжника, сбежавшего из-под конвоя.

И это тоже Красовский. Никто теперь не вспоминает про «Фонд Антиспид», который он создал и которому посвятил много сил. Никто уже не помнит его тексты в GQ и СНОБе - а он был талантливым журналистом. Все ушло в какую-то тоскливую, мрачную трясину, в которую нет желания погружаться, припоминая все его безумные слова, бредовые заявления, метания. Что интересно, даже среди правоверных сторонников власти он тоже оказался изгоем. Из RT его прогнали, как выгнали из KontrТV после его скандального coming out (а), а еще раньше из Vogue. Тогда помнится, вся редакция поставила перед Аленой Долецкой ультиматум: или он, или они.

Никому неохота сидеть на динамите, который может рвануть в любой момент. Никому не хочется становиться объектом очередного хамства и безумной выходки. Не говоря о том, что его сексуальная ориентация в свете новых гомофобных законов РФ напрямую подпадает под законы о пропаганде ЛГБТ. А это уже вполне реальный срок.

И все эти его обиды и претензии с перечислением всех имен и отчеств, и капризные интонации примадонны, чей райдер никто не торопится соблюдать.

Сейчас я спрашиваю себя, зачем мне были нужны эти отношения? Эти наши завтраки в «Пушкине»? И столько лет! С ним было весело. Он умел рассмешить. Ему были интересны люди. Он всех знал. Он писал классные тексты, хотя совсем не ценил свой писательский дар. И даже как будто стеснялся его. Особенно, когда вспоминал, что с ним на одном курсе училась Мария Степанова, автор «Память памяти».

В моем рабочем кабинете в «Снобе» остался висеть коллаж из разных фотографий моих авторов и героев в юности. Был там и Антон на фоне фонтана с царскосельской бронзовой девой и разбитым кувшином. Его первая поездка в Ленинград с родителями. Точнее, в город Пушкин. Там ему лет четырнадцать. Не больше. Ранняя весна. Еще лежит снег, фонтаны отключены. И «разбитый кувшин», из которого обычно течет вода, пуст и сух. Сейчас я вспоминаю эту фотографию. И ленинградский март с его неистовым солнцем и не тающим снегом. И высокого красивого мальчика в черной куртке, пытающегося зачем-то примоститься рядом с бронзовой девой.

– Скажи, ты всегда был таким чудовищем? – однажды вполне миролюбиво поинтересовался я у Антона.

И он, как будто обрадованный моим вопросом, с видом победителя ответил: «Всегда».

Алекс Акшинидзе:

Для многих это просто очередной «кринж» из ютуба, но для меня – финал затянувшейся драмы, которую я наблюдал из задних рядов партера последние 15 лет.

Метафора с автозаком, нарезающим круги по Садовому - это не просто креатив продакшена. Это предельно точный технический чертеж их нынешних отношений. Ксения упаковала Антона в герметичный саркофаг на колесах. В этом пространстве она – единственное окно во внешний мир и, что самое важное, единственный человек, чей голос слышат конвоиры. Когда Антон впадает в панику и требует остановить машину, его голос для водителей – просто шум помех. Двери открываются только тогда, когда Собчак скажет «можно».

Он не гость. Он узник внутри её контекста, её сценария и своих собственных светлых воспоминаний о былом.

Я знаю Антона давно заочно и очно (ха!). Мы пили вместе ещё в эпоху Сноба, когда Николай Усков только пришел со своей свитой Ксений в редакцию и старое сноб-сообщество начало трещать по швам. Мы выпивали вместе в Спид.центре, мы вместе смотрели прямые эфиры с Болотной и выбирали сторону «над схваткой», не разделяя восторга толпы (он, естественно, в студии КонтрТВ вместе с Минаевым, а я - дома)

Он боится не совести и не суда, а забвения со стороны Ксении Анатольевны

Но в этом видео я увидел не того Антона, которого наблюдал ранее. Я увидел ренессанс лакея. Знаете этот типаж? Которого барыня просила лечь в грязь, чтобы она не запачкала туфли, выходя из кареты. Карета уехала, он восемь лет гнил в этой жиже, всеми забытый и списанный в утиль. И вот – карета вернулась.

Он вскочил, поправил прическу, стряхнул липкую грязь последних лет и заискивающе шепчет: «С возвращением, Ваше святейшество». Он так отчаянно хочет произвести впечатление, так жадно ловит её одобрение, что становится ясно: он боится не совести и не суда, а забвения со стороны Ксении Анатольевны, а в ее лице и всего того чудесного окололиберального прошлого, когда можно было многое.

Снизошла!

Это не интервью о смыслах или будущем. Это акт публичного признания в том, что ты никто без этого «света», даже если этот свет везет тебя в автозаке под конвоем.

Чума на оба дома. На цинизм тех, кто держит руку на рычаге замка, и на добровольное рабство тех, кто готов целовать решетку, лишь бы его снова заметили.

Тали Авиталь:

– Почему ты начал пить и превратился в алкаша ?

– Потому что в моей жизни нет любви. Просто обычной человеческой любви. Алкоголь даёт возможность не думать об этом и не мучиться.

– Как ты хотел бы умереть ? Думал об этом хоть раз ?

– Я думаю об этом каждый день. И больше всего хочу чтобы хоть один человек искренне заплакал когда меня не станет. И вспомнил обо мне что-то хорошее.

Шок. Просто шок.

Я помню его как очень красивого, стильного, высокого парня с огромными амбициями и вкусом к жизни.

В 2013, 2014 Москва гуляла как ни одна столица мира.

Самые крутые клубы, самые яркие тусовки, самые красивые люди....

Антон был везде. И везде был нарасхват.

Умный, модный, классный и всегда безупречно элегантный.

Никому и в голову не могло прийти до чего он опустится и в кого превратится лет через десять.

Я смотрела на него, сегодняшнего, слушала такие несвойственные ему откровения..... и мне было плохо. Очень плохо.

Когда по его щеке потекла слеза – захотелось кричать.

Но Ксения молчала.

И я знаю почему. И знаю, как он закончит.

Скорее всего, будет суицид. Именно так говорят и выглядят люди, находящиеся не НА, а ЗА гранью.

И ничего уже не исправишь...

Дмитрий Губин:

Они оба дышат говном и живут говном, а воздуха нет

(...)Я думал, что мне будет страшно от распада Красовского, ведь он из тех, кто выходят в окно (и об этом наверняка думала и Собчак, раз уж заговорила о смерти и о Просвирнине, однажды в окно шагнувшем). Но страшно от другого. Они оба дышат говном и живут говном, а воздуха нет. Оба танцуют, стреноженные и со связанными руками, просто Собчак при этом еще и рекламирует наручники со стразиками от Сваровски, а Красовский честно говорит, что он запутан, что ему плохо. И Красовский, как ни странно, пробудил во мне не только сочувствие, но и уважение. Во всяком случае когда он сказал, что Путин, даже если бы заведомо знал, к чему война приведет, все равно бы войну начал, потому что Путина интересует передел мира, а цена неважна. Но, главное, как он ответил на замечание Собчак о командной дисциплине, что когда Путин принял решение начать войну, Нарышкин в Совете безопасности должен подчиняться, даже если не согласен. А Красовский спокойно заметил, что он по-другому понимает смысл слова «Совет», что это не место, где подчиняются, а где могут сказать, что идея дурная и ее не следует проводить.

Получается, Красовский куда меньший раб и куда больший умник, чем главная этуаль путинской страны.

Артем Изгагин:

нет, я ему не сочувствую и уж точно не поддерживаю. Просто пытаюсь не выключать в себе базовую человечность.

Хотя, казалось бы, к кому ее там включать. Человек давно и уверенно превратился в словесного людоеда, без тормозов и без берегов. Но сейчас даже не об этом.

Поймал себя на странном ощущении: благодаря этому разговору я вдруг немного им проникся. И от этого самому не по себе. Интервью оставляет какой-то вязкий привкус. Он сам говорит, что «ебанулся». И это, что самое неприятное, звучит не как поза, а как диагноз. Видно, как человек потерял себя. Вот реально зашел не в ту дверь и захлопнул ее изнутри.

А ведь был умный, быстрый, харизматичный. Я его видел в 2018-м, на кампании Собчак в Екатеринбурге. Немного дерганый, нервный, но живой. Глаза горели, искры летели.

Сейчас смотришь и видишь, как этот огонь гаснет. Медленно, почти беззвучно. И в какой-то момент остается только дым.

Раян Филипп:

Настоящий путь дьявольщины

От трупа должно вонять . Красовский всегда жил за счет социального капитала, блеска, тусовок и востребованности. Увидеть его в состоянии, когда он «запер дверь изнутри» и остался в пустой комнате со своими демонами — это чистая шекспировская трагедия, пусть и в современном низком жанре.

Когда он говорит "я ебанулся", это выглядит как попытка снять с себя ответственность. Если ты злодей — ты виноват, если ты сумасшедший — ты объект для жалости. Это его способ легализовать свои прошлые слова, которые невозможно оправдать логикой.

Глядя на него, невольно думаешь: а где та клоака невозврата? В какой момент этот человек превращается в функцию, которую потом просто выкидывают за ненадобностью те же, кому он служил? Надеюсь все помнят лицедейские имена его шефини. Настоящий путь дьявольщины.

Многих блогеров раздражает этот поток сентиментальных размышлений и воспоминаний о Красовском.

Иван Преображенский:

Аккуратно баню на месяц всех, кто сам мне сообщил в ФБ информацию, которую я не хотел бы знать: что он/она/они все еще смотрят что-то связанное с фамилиями Красовский и Собчак. Гигиена должна быть минимальная, это как руки после туалета мыть.

Анна Наринская:

Он показал, что в России геем можно быть только при губернаторе

Лента полна каких то уси пуси по отношению к красовскому. Мол, жалко. Человек при этом поддерживает бойни и пытки.

Не раз озвучивал в сетях и эфирах конкретные доносы.

Да и для положения ЛГБТ в России ( единственное, что ну как то можно попытаться поставить ему в заслугу) он в последнее время делал только плохое - показал, что в России геем можно быть только при губернаторе.

А что он кому то лично помог, мне вон рассказывали, что и Сечин прям много кому помог.

Дмитрий Михайловер:

о чем я думал, пока смотрел красовского у собчак? о том, что кто-то же с ним работает.

черт возьми.

кто-то на постоянной основе наблюдает эти истерики, смотрит на покачивания ножкой, слушает все эти адские фанаберии.

мне вообще кажется, что нормальным людям давно пора договориться и оставить всех этих токсичных истеричек наедине с самими собой. какими бы талантливыми они ни были (а красовский, безусловно, талантливый человек), это социопаты чистой воды. и никакие деньги, никакой «ценный опыт» не стоят этого говна.

с такими людьми нельзя взаимодействовать с нормальных человеческих позиций. потому что красовский (и ему подобные) — уже предмет заботы психиатров.

На следующий день после публикации интервью Красовского появилось сообщение о том, что в СИЗО покончил с собой художник Андрей Акузин, которого арестовали "за комментарий".

Максим Виторган:

Слушайте, тут вот человек молодой, которого за комментарии посадили, повесился в тюрьме… Ну и еще такое всякое… тысячами… А вы Красовского жалеете? Хера се, вы христиане. Завидую вашей эмпатии и милосердию…

И еще: если не ошибаюсь, то то, что формулируется "его отовсюду выгнали" – просто эвфемизм "он всегда всех предавал".

Дмитрий Шушарин:

Все бросились комментировать Антона Красовского, беседовавшего с Ксенией Собчак. Большое событие в гламурном сегменте массовой культуры.

Да ну его на все буквы алфавита. Вот эта новость заслуживает куда большего внимания, чем подонок-нарцисс.

Эта и другие – о чудовищных сроках за несколько слов, об убитых сегодня в Днепре украинцах, об украинских пленных, которые возвращаются домой в таком же состоянии, как ленинградские блокадники, обо всех преступлениях России и русского народа. А Красовский – никто и звать его никак.