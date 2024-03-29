В Армении запретили трансляцию передач Соловьёва

В Армении заблокировали трансляцию передач Владимира Соловьёва. В Союзе журналистов России назвали это нарушением свободы слова.

По словам замминистра высокотехнологической промышленности Армении Авета Погосяна, решение о запрете приняли из-за "постоянных нарушений" двух статей двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере СМИ.

Речь идёт о статье, исключающей трансляцию программ оскорбительного содержания и вмешательство во внутриполитическую жизнь, а также о статье, которая предписывает уважать правила во время национальных праздников и чрезвычайного положения.

"Запреты даже отдельных программ будут реальным нарушением декларированной свободы слова и свободы распространения информации", – заявил глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв (тёзка попавшего в армянскую опалу).

Месяц назад Соловьёв и Маргарита Симоньян в эфире одной из программ мечтали об отсутствии границ с Грузией и Арменией – "как и должно быть", по их мнению.