В Армении запретили трансляцию передач Соловьёва

В Армении заблокировали трансляцию передач Владимира Соловьёва. В Союзе журналистов России назвали это нарушением свободы слова.
По словам замминистра высокотехнологической промышленности Армении Авета Погосяна, решение о запрете приняли из-за "постоянных нарушений" двух статей двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере СМИ.
Речь идёт о статье, исключающей трансляцию программ оскорбительного содержания и вмешательство во внутриполитическую жизнь, а также о статье, которая предписывает уважать правила во время национальных праздников и чрезвычайного положения.
"Запреты даже отдельных программ будут реальным нарушением декларированной свободы слова и свободы распространения информации", – заявил глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв (тёзка попавшего в армянскую опалу).
Месяц назад Соловьёв и Маргарита Симоньян в эфире одной из программ мечтали об отсутствии границ с Грузией и Арменией – "как и должно быть", по их мнению.
- После начала полномасштабного российского вторжения в Украину цензура и давление на журналистов в России многократно усилились. Многие СМИ были вынуждены перенести свой офис за границу, другие приостановили работу или отказались от освещения войны. Сотрудники медиа массово уехали в другие страны, чтобы продолжать освещать войну и не попасть под уголовное преследование.
- Глава СЖР Соловьёв заявлял, что поборется с цензурой в России после войны.
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