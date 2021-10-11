В Иркутске Свидетелей Иеговы избили во время обысков 

Во время массовых обысков 4 октября в Иркутске были избиты члены религиозной общины "Свидетели Иеговы" (признана в России экстремистской и запрещена). Об этом верующие сообщили "Медиазоне".

31-летний Анатолий Раздабаров рассказал, что силовики били его по голове, почкам и ногами и поднимали за наручники, застёгнутые за спиной. Кроме того, они имитировали изнасилование, толкая в область ягодиц стеклянную бутылку. Так сотрудники правоохранительных органов "выбивали" из Раздабарова доступ к контактам на его смартфоне.

Ещё один член общины – 23-летний Николай Меринов – получил удар тяжелым тупым предметом по лицу. От этого он потерял сознание и упал на пол. Когда он пришёл в себя, "спецназовец сидел на нём и наносил ему множественные удары", – говорится в пресс-релизе Свидетелей Иеговы. Меринову выбили зубы.

Супруги Раздабарова и Меринова – Грета и Лилия – также были избиты. Все четверо верующих после обысков зафиксировали травмы.

В апреле 2017 года Верховный суд признал "Управленческий центр свидетелей Иеговы в России" экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России. Позже все организации "Свидетели Иеговы" в стране внесли в список запрещенных.

С 2017 года против верующих возбуждено более 250 дел. Обвиняемыми по ним стали почти 550 жителей России. В заключении находятся более 60 последователей религиозного движения.